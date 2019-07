Land fördert elektronische Informationsanzeiger

Main-Tauber-Kreis.Landrat Reinhard Frank hat vom Regierungspräsidium Stuttgart einen Zuschussbescheid für die Einrichtung von elektronischen dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern an zentralen Omnibusbahnhöfen im Main-Tauber-Kreis erhalten. Der Zuschussbetrag liegt bei bis zu 114 800 Euro.

„Die Landesförderung zusammen mit der Landkreisförderung erlaubt es nun, gemeinsam mit den beteiligten Städten und Gemeinden die Geräte anzuschaffen und zu installieren“, erklärt Landrat Frank. „Dank der Fahrgastanzeiger können die Fahrgäste dann auch direkt an den Omnibusbahnhöfen die Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Echtzeit ablesen.“

Die elektronischen Anzeiger werden an den zentralen Omnibusbahnhöfen und zentralen Haltestellen in Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda, Bad Mergentheim, Weikersheim, Igersheim, Creglingen und Niedersteten eingerichtet. Derzeit läuft das Vergabeverfahren für die Geräte. Die Tiefbau- und Verkabelungsmaßnahmen werden von den beteiligten Städten und Gemeinden übernommen. Bis Ende des Jahres können die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger dann voraussichtlich in Betrieb gehen.

Unterstützt wird das Vorhaben auch vom VRN, der einen Teil der technischen Planunterlagen zur Verfügung stellt und beratend zur Seite steht.

Bereits seit der Neuvergabe der Verkehrsleistungen zum 1. Januar 2018 stellen die Busun-ternehmen und der VRN Echtzeitdaten für die Ankunfts- und Abfahrtzeiten bereit. Diese können über die elektronische Fahrplanauskunft mit der VRN-App für Smartphones, aber auch auf elektronischen Großanzeigern abgerufen werden.

Technische Voraussetzungen sind eine schnelle Internetverbindung sowie eine leistungsfähige Datenplattform für die Echtzeitversorgung. Diese Plattform wird vom VRN zur Verfügung gestellt. lra

