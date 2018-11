Land unterstützt Inklusion

Main-Tauber-Kreis.„Gerad in Zeiten von Rekordbeschäftigung und Rekordsteuereinnahmen dürfen wir diejenigen Mitglieder unserer Gesellschaft nicht vergessen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind“, so Wolfgang Reinhart anlässlich der gestern bekanntgegebenen Fördergelder von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Main-Tauber-Kreis. Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. In der Region werden beide Ersatzneubauten sowohl für die Werkstatt für Menschen mit Behinderung und angeschlossenem Förder- und Betreuungsbereich in Lauda sowie für das Wohnheim und die Tagesstruktur ebenfalls in Lauda zusammen über zwei Millionen Euro Fördergelder ausgeschüttet.

In Übereinstimmung mit der UN-Behindertenrechtskonvention verfolgt das Förderprogramm des Landes das Ziel, in allen Kreisen zu einer inklusiven und wohnortnahen Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen beizutragen und damit deren gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Neben notwendigen Modernisierungen werden deshalb vor allem auch neue, gemeindeintegrierte Wohn- und Beschäftigungsstrukturen unterstützt. Dafür investiert das Land 2018 insgesamt fast 18 Millionen Euro.

„Wir wollen Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen für die Zukunft sichern“, so Reinhart weiter. Das bedeute, gleichberechtigt am geistigen, sozialen, kulturellen, beruflichen und politischen Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können. Dafür würden mit den Förderungen die Rahmenbedingungen geschaffen. „Wir achten jeden Menschen als einmalige und unverfügbare Person in allen Lebensphasen. Ein barrierefreies Gemeinwesen, selbstbestimmtes Wohnen, die Teilhabe am Arbeitsleben und das Recht auf lebenslanges Lernen sind zentrale Elemente unserer Politik für Menschen mit Behinderungen“, ergänzte der Abgeordnete. Dafür setzten sich die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern und im Bund engagiert ein.

In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Sie alle haben ein Recht auf gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ein barrierefreies Gemeinwesen, selbstbestimmtes Wohnen und die Teilhabe am Arbeitsleben und das Recht auf lebenslanges Lernen sind wichtig. Dafür setzen sich die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern und im Bund ein.

So wurde im Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg vereinbart, eine Inklusions- und Teilhabestrategie für Baden-Württemberg zu erarbeiten, welche die Umsetzung des Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention engagiert voranbringt. Bei ihrer Erarbeitung sollen Fachleute aus allen Bereichen und insbesondere Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache eng beteiligt werden.

Zu den wesentlichen Inhalten dieser Strategie zählt die Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums, welches Kommunen und freie Träger dabei unterstützt, Barrierefreiheit bei Einrichtungen und Gebäuden, Straßen, Plätzen und im Öffentlichen Verkehr zu realisieren. Außerdem soll sie das selbstständige Wohnen von Menschen mit allen Formen von Hilfebedarfen weiter voranbringen.

Unternehmen sollen verstärkt dabei begleitet werden, inklusive Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Und die bestehenden Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wil man aktiv unterstützen, sich zu modernen Kompetenzzentren für Teilhabe und Inklusion weiterzuentwickeln.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018