Landwirt prüft Maisanbau

Anzeige

Unterbalbach.Im Rahmen der Bürgerversammlung in Unterbalbach nach den vergangenen Unwettern sowie daraus resultierenden heftigen Schäden bezogen insbesondere auch Vertreter des Landwirtschaftsamtes und des Main-Tauber-Kreises Stellung zu möglichen Schadensursachen und möglichen zukünftigen Maßnahmen.

Es gebe keine Vorschrift, die den Anbau von Mais auf bestimmten Flächen untersagen würde, erklärten Meinhard Stärkel, Leiter des Landwirtschaftsamtes des Main-Tauber-Kreises, Klemens Joerger, Gebietsleiter unter anderem in den Sachgebieten Pflanzliche Erzeugung und Wasserschutz, sowie Kreisdezernent Werner Rüger, Leiter des Vermessungs- und Flurneuordnungsamts. Damit nahmen sie insbesondere Bezug auf einseitige Vorwürfe gegen den Eigner des Maisfeldes oberhalb des Ortsbereichs „Lehmgrube“ in Unterbalbach sowie auf entsprechende Forderung nach einem generellen Verbot des Maisanbaus auf dieser Fläche und in diesem Gebiet.

Es sei vielmehr Aufgabe jedes einzelnen Landwirts, seine Flächenbewirtschaftung nach den Grundsätzen der guten landwirtschaftlichen Praxis auszurichten. Neben der Bodenbearbeitung und Fruchtfolgegestaltung gehörten hierzu zum Beispiel die bedarfsgerechte Nährstoffversorgung der Bestände oder der integrierte Pflanzenschutz. Auf erosionsanfälligen Flächen seien darüber hinaus Einschränkungen wie etwa beim Pflugeinsatz zu bestimmten Zeiten vor allem in der Winterzeit zu beachten.