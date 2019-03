Lang gehegter Wunsch erfüllt sich

Lauda.Seine Jahreshauptversammlung führte der Schwimmbad-Förderverein Lauda im Hotel-Restaurant Ratskeller durch. Wie alle Jahre zuvor, begrüßte der Vorsitzende Charly Höfling die Besucher, um nach dem obligatorischen Totengedenken den Rechenschaftsbericht des Vorstandes zu präsentieren.

Im vergangenen Jahr gab es neben dem jährlichen Arbeitseinsatz einen tollen Familientag im August. Hier war neben der obligatorisch alkoholfreien Bar sicher der erste Arschbombenwettbewerb der Höhepunkt.

Angeregt durch diese Veranstaltung, wurden allein an diesem Tag wieder erfreulich viele neue Mitglieder gewonnen.

Insgesamt wurde in der Versammlung erfreut festgestellt, dass alle Anschaffungen des Vereins der letzten Jahre intensiv im Schwimmbad genutzt werden. Auch von der neuen Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, bleibt der Verein nicht verschont.

Für alle Mitglieder wurde die Einhaltung dieser Vorschrift und die vertrauliche Behandlung der personenbezogenen Daten in der Mitgliederliste erörtert. Für neue Mitglieder werden die Beitrittserklärungen entsprechend ergänzt.

Nach den Berichten der Schriftführerin und des Kassenführers bescheinigten die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung, so dass der Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege stand und diese einstimmig beschlossen wurde.

Die Grußworte der Stadtverwaltung überbrachte stellvertretend für den Bürgermeister Stadtbaumeister Blessing. Verbunden mit einem Dank für den Einsatz des Schwimmbadfördervereins, appellierte er für ein weiteres gemeinsames Engagement zum Erhalt der Bäderlandschaft. Dies wurde ihm vonseiten des Vereins jederzeit zugesagt.

Beim Ausblick auf das kommende Jahr stand ein Thema ganz im Fokus: Toiletten und Wickelmöglichkeiten im Bereich des Planschbeckens. Bereits in der letztjährigen Versammlung wurde der Stadtverwaltung eine Spende für die Errichtung in Aussicht gestellt. Nach intensiven Gesprächen und Planungen auf allen Seiten wird der Plan jetzt realisiert und soll für die kommende Freibadsaison fertig gestellt sein. Hierfür stellt der Verein 10 000 Euro zur Verfügung. Weiter wurde wieder ein Familientag für den 27. Juli geplant. Da man jetzt erfahren hat, dass am 6. Juli eine Beachparty im Freibad stattfinden soll, wird sich der Verein eventuell bei diesem Event einbringen und den nächsten Familientag für 2020 anpeilen.

Mit diesem Ausblick schloss der Vorsitzende die Jahreshauptversammlung mit dem Wunsch, dass alle Beteiligten sich weiter für die Bäderlandschaft einsetzen und wir unser Bad noch viele Jahre besuchen können. sfv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019