Lauda feiert Jubiläum in Spanien

Lauda-Königshofen.Lauda, Weltmarktführer für exaktes Temperieren, hat mit einem feierlichen Galaabend das 50-jährige Bestehen der spanischen Auslandsgesellschaft Lauda Ultracool gefeiert. Seit Anfang 2011 gehört das Unternehmen, das auf die Herstellung von industriel-len Umlaufkühlern spezialisiert ist, zur Lauda Gruppe. Gegründet wurde es bereits am 24. September 1968 in Terrassa, Spanien, unter dem Namen Chaumeca Iberica, S.A..

In den Anfangsjahren produzierte Chaumeca Iberica Kühler, Behälter und Abflüsse für Druckluftaufbereitungsanlagen, über die Jahre erweiterten Wasser-, Luftkühler sowie Keramikfilter das Portfolio. Ab 1993 begann man mit der Herstellung von wassergekühlten Temperiergeräten. Am 3. Januar 1999 übernahm dann die deutsche Ultrafilter GmbH den spanischen Maschinenbauer. In Terrassa konzentrierte man sich ab diesem Zeitpunkt voll und ganz auf die Entwicklung und Herstellung von Umlaufkühlern.

2003 erfolgte die zweite Übernahme, dieses Mal durch Donaldson Filtration Solutions, einer amerikanischen, multinationalen Firmengruppe mit weltweit rund 12 000 Angestellten. 2010 wurde Lauda neuer Käufer.

Zum Galaabend kam der komplette internationale Führungskreis der Lauda Gruppe, darunter von der Zentrale der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser, mit seinem Vater, Dr. Gerhard Wobser, sowie die Geschäftsführer Dr. Marc Stricker und Dr. Mario Englert. In seiner Laudatio erinnerte Dr. Gunther Wobser an die intensiven Eindrücke der Akquise von Lauda Ultracool während der damaligen Wirtschaftskrise.

„Lauda Ultracool ist eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte, vor allem, als Spanien in einer tiefen Krise steckte“, erklärte Dr. Gunther Wobser stolz. „ Heute ist Lauda Ultracool unsere größte Auslandsgesellschaft und ein profitables Unternehmen mit bedeutendem, stetigem Umsatz. Es ist zudem eng in die internationale Lauda Familie integriert“, so Dr. Gunther Wobser abschließend. lau

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018