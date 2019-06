Lauda ist zur neuen Heimat geworden

Lauda.Aufgewachsen in Tschechien oder Ungarn, kennengelernt in Frankfurt am Main, geheiratet allerdings in Lauda: Dort feiern sie auch nach längerer Abwesenheit und 1991 erfolgter Rückkehr am heutigen Donnerstag das Fest der goldenen Hochzeit – Erwin Dotzauer und Anna, geborene Haag.

Nach der standesamtlichen Trauung am 6. Juni 1969 und dem Ja-Wort am nächsten Tag vor dem Altar in der Laudaer Marienkirche begann gleichzeitig für die beiden, die sich stets gegenseitig Halt geben, eine inzwischen 50-jährige Ehe mit zuvor wechselseitigen Wohnorten.

Erwin Dotzauer, der am 9. Dezember 1931 in Wintersgruen im Kreis Falkenau in Tschechien das Licht der Welt erblickte, besuchte dort die Volksschule und danach für zwei Jahre die Bürgerschule in Chodau. „Nach dem Abschluss 1946 bot sich mir als Deutscher keine Chance, einen Beruf zu erlernen“, erwähnte der somit anfängliche Hilfsarbeiter, dem das Spezialgebiet des Vaters ein Verlassen des Landes erst einmal unmöglich machte.

Nach dessen Tod 1965 siedelte Erwin Dotzauer gemeinsam mit seiner Mutter als Rentnerin schließlich 1967 in die Bundesrepublik über, und zwar aufgrund von verwandtschaftlichen Beziehungen in das hessische Rodgau. In diesem Umfeld fand der heute 87-Jährige eine Anstellung als Fahrer und Hausmeister in einer Lederwarenfabrik, eine Beschäftigung, die er bis zur Rente 1991 ausübte, wonach der Umzug nach Lauda erfolgte – natürlich zusammen mit seiner Frau.

Diese hatte der lesefreudige Erwin Dotzauer, der als großer Zirkusfan – ausgelöst durch einen als Artisten tätigen Schulkameraden – über eine diesbezüglich umfangreiche Sammlung verfügt, einst bei unterschiedlichen Treffen von Verwandten in Frankfurt/Main kennengelernt.

Anna Dotzauer, unter ihrem Mädchennamen Haag geboren am 25. Januar 1936 in Dunakömlöd, dem früheren Kimling, in Ungarn, besuchte dort die deutsch-ungarische Volksschule, ehe man sie aus ihrer Heimat mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern im Mai 1946 zwangsweise aussiedelte.

Der Vater, noch bis 1953 in russischer Gefangenschaft, kehrte daraufhin endgültig zur Familie damals in Feuchtwangen zurück, bevor der weitere Weg direkt nach Lauda führte. Dort absolvierte die jetzt 83-Jährige die Haushaltsschule, verdingte sich zunächst bei Landwirten und sorgte dann als viel gelobte Köchin im Hotel „Deutscher Kaiser“ in Crailsheim für das leibliche Wohl der Gäste. Auch heute kocht Anna Dotzauer, die bis zu ihrer Rente der Familie Bruder die Treue hielt, gerne und leidenschaftlich, während sie sonst den Haushalt versorgt.

Das Jubelpaar, das so lange als möglich in regelmäßigen Abständen bei diversen Aufenthalten im Land der Magyaren und hier am Plattensee, sprich Balaton, verweilte, genießt mittlerweile das traute Zusammensein in heimischer Umgebung im lieblichen Taubertal, ein Zustand, den man hofft, noch etliche Zeit aufrecht erhalten zu können.

Am heutigen Donnerstag feiert man aber erst einmal im Kreis der Verwandten, Bekannten und Freunde das Fest der goldenen Hochzeit, wozu auch die Fränkischen Nachrichten gerne gratulieren. bix

