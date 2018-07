Lauda komplettiert die Geschäftsleitung

Anzeige

Lauda-Königshofen.Lauda, der Weltmarktführer für exaktes Temperieren, hat zum 1. Juli seine Geschäftsführung erweitert. Der derzeitige Leiter Finanzen der Lauda Gruppe, Dr. Mario Englert (33), wurde zum Geschäftsführer der Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG bestellt.

Der promovierte Diplom-Kaufmann wird ab diesem Zeitpunkt die Bereiche Finanzen und Informationstechnologie verantworten und damit die Führungsriege mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser und dem Geschäftsführer, Dr. Marc Stricker, komplettieren. Dr. Stricker leitet die Bereiche Betrieb, Forschung & Entwicklung, Qualitätsmanagement sowie die Sparte Heiz- und Kühlsysteme. Dr. Gunther Wobser verantwortet als Sprecher der Geschäftsführung die drei Sparten Temperiergeräte, OEM und Service, die Bereiche Personal und Marketing-Kommunikation sowie die insgesamt zwölf Auslandsgesellschaften.

Dr. Mario Englert absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie seine Promotion an der Universität Mannheim. Vor seinem Eintritt beim Unternehmen Lauda am 1. Oktober vergangenen Jahres arbeitete er mehrere Jahre erfolgreich als Berater für die internationale Unternehmensberatung McKinsey & Company in Frankfurt am Main. Anschließend war Dr. Englert als Principal Supervisor bei der Europäi-schen Zentralbank, ebenfalls in Frankfurt am Main, tätig. Der geborene Würzburger ist in der Main-Tauber-Region tief verwurzelt, denn er legte am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda-Königshofen sein Abitur ab und kennt Dr. Wobser und das Familienunternehmen bereits seit dieser Zeit. Erste Berührungspunkte mit Lauda hatte er schon im Jahr 2004 während eines Praktikums.