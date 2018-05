Lauda wartete mit tollem Programm auf

Anzeige

Eine große Vielfalt bot der Festsonntag anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Tauberbahn insbesondere auch in der Eisenbahnerstadt Lauda.

Lauda-Königshofen. Nach der offiziellen Eröffnung des Festtages „150 Jahre Tauberbahn“ am Vormittag beim Bahnhof Lauda (wir berichteten in unserer gestrigen Ausgabe bereits) standen im Anschluss an den offiziellen Festakt sowohl im Bereich des Bahnhofareals als auch im Stadtkern bis in den späten Nachmittag hinein zahlreiche Aktionen und Attraktionen auf dem Programm.

Dazu zählten unter anderem Dampfzug-Pendelfahrten und ein historischer Sonderzug zwischen Wertheim, Lauda und Bad Mergentheim. Im Bahnhofsgebäude präsentierte die Gruppe „Historisches und Kulturelles Königshofen“ ihre vielbeachtete Ausstellung „150 Jahre Bahnhof Königshofen“.