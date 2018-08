Königshofen.Leben auf einem anderen Planeten – dieses Motto zog sich durch die gesamte Woche des Zeltlagers des TV Königshofens.

Fast 70 Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und 16 Jahren erwartete ein siebentägiges Abenteuer am Münster See bei Creglingen, in dem sie die Tage im Freien und die Nächte im Zelt oder eine Nacht sogar unter Sternenhimmel verbrachten.

Passend zum Thema wurden im Laufe der Woche mit viel Liebe und Kreativität Weltraumanzüge, abschießbare Raketen und sogar ein begehbares Weltraum-Habitat gebaut. Bei schönem Wetter wurde im See und am Wasserspielplatz gebadet und zwischendurch wurden Spiele wie Köpp und Tischtennis gespielt.

Ein großes Highlight für die Kinder war der Ausflugstag nach Weikersheim. Er begann mit einer Führung durch das dort liegende Schloss und einem anschließenden freien Aufenthalt in der Stadt. Danach gab es eine lehrreiche Wanderung über einen Planetenweg, welcher zu der Sternwarte führte. Dort bekamen die Kinder sogar die Möglichkeit, die verschiedenen Planeten und Sternenbilder durch ein Teleskop zu betrachten.

Um die Gruppengemeinschaft zu stärken, wurden zahlreiche Spiele durchgeführt. Dazu gehörten eine Vertrauensübung, bei der die Kinder „blind“ über einen Barfußpfad geführt wurden und außerdem viele weitere kleine Spiele, welche nur mit Teamarbeit gelöst werden konnten.

Für schön bemalte Zeltfahnen, aufgeräumte Schlafplätze und eine Zeltlager-Olympiade wurden die Kinder bei einer Siegerehrung mit leckeren Preisen belohnt.

Aufgrund des trockenen Wetters war ein Lagerfeuer leider nicht erlaubt. Erst am letzten Abend war es aufgrund eines voraus liegenden Gewitters möglich, ein großes Feuer zu machen und Indianer-Brote und Marshmallows zu grillen. Die restliche Woche über mussten die Zelte bei ihrer Nachtwache mit Decken auskommen, um die aufgestellte Königshöfer Fahne vor zahlreichen Angriffen zu schützen. Dies ist mit Erfolg gelungen.

„Alienwürmer in Blutsoße“ (Spaghetti Bolognese) und „frittierte Arielle“ (Fischstäbchen) waren nur zwei der leckeren, selbst gekochten Gerichte des Küchenteams, welches von Katja Ott und Manuela Frank geleitet wurde.

Wie jedes Jahr fiel der Abschied allen Kindern schwer, als die Eltern mittags ankamen, um gemeinsam zu grillen, von ihren Kindern Erfahrungen und Erlebnisse berichtet zu bekommen und somit die erfolgreiche Woche ausklingen zu lassen. Das ehrenamtliche Betreuerteam des Turnvereins sorgte mit viel Engagement für einen reibungslosen Ablauf, so dass alle Kinder schon sehnsüchtig auf das nächste Zeltlager im Jahr 2020 warten. asa/nok

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018