Legenden um sein Wirken

Nach der Predigt weihte Pfarrer Märkl den neuen Kerzenständer am Marienaltar ein. Dieser kann künftig genutzt werden, um mit alltäglichen Sorgen und Nöten Trost bei der Gottesmutter Maria zu finden. Im Anschluss verlasen Vertreter der Vereine und Gruppierungen Oberbalbachs die Fürbitten und entzündeten nach jeder Fürbitte eine Gebetskerze am neuen Kerzenständer am Marienaltar.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Beiträgen des Gesangvereins und einem Quartett der Balbachtaler sowie dem stimmgewaltigen Gesang der Gottesdienstbesucher gestaltet. Mit dem festlichen Abschlusssegen beendete Pfarrer Märkl den Gottesdienst.

Nach dem feierlichen Auszug lud das Organisationsteam der Pfarrgemeinde alle Gottesdienstbesucher zu einem kleinen Stehempfang rund um die Kirche ein. Das Alphornquartett Oberbalbach umrahmte den Stehempfang musikalisch. Ortsvorsteher Christian Andreas Strube würdigte alle Akteure und Organisatoren für diesen gelungenen Festgottesdienst.

Neben den Getränken boten die Oberbalbacher Teilnehmer der diesjährigen Romwallfahrt der Ministranten gegen Spende kleine Snacks an.

Die Kollekte sowie die Spenden für die Getränke fließen in die dringende Renovierung der Türen an den Portalen der Pfarrkirche.

Das Gemeindeteam sowie der kirchliche Bauförderverein bedanken sich bei Allen, die sich bei der Organisation und der Durchführung dieses gelungenen Festgottesdienstes eingebracht haben. anre

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.05.2018