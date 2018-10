Lieder aus der ganzen Welt

Lauda.„Lieder der Welt“ in verschiedensten Sprachen waren am Sonntag in der Friedenskirche in Lauda zu hören.

Glockenklare Stimmen

Die Sängerinnen des Vokaltrios „Alheli“ aus Lauda-Königshofens französischer Partnerstadt Boissy-Saint-Léger erfüllten die Kirche mit ihren glockenklaren Stimmen und verzauberten mit ihren Liedern die zahlreichen Zuhörer. Dabei spannte sich der inhaltliche Bogen der teils melancholischen, teils lebhaften Weisen von Liebes- über Hochzeitslieder bis hin zu Wiegenliedern, teilweise begleitet von verschiedenen Schlaginstrumenten und veranschaulicht mit diversen Requisiten.

Zum achten Mal in Lauda

Die Sopranistin Dominique Tallon gastierte bereits zum achten Mal in Lauda und hatte diesmal Pauline Chevailler (Mezzosopran) und Manuela Rodrigues (Alt) mitgebracht.

Das Konzert in der Eisenbahnerstadt widmete Dominique Tallon dem im Juli dieses Jahres verstorbenen Wolfgang Goericke, Mitbegründer der Partnerschaft zwischen Lauda-Königshofen und Boissy-Saint-Léger. Gleichzeitig war das Konzert der gelungene Abschluss des Kirchweihfestes der evangelischen Gemeinde. ugö

