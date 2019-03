Gerlachsheim.„Lieder und Texte zur Liebe“ – unter diesem Motto gestalten der „Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor der Realschule St. Bernhard“ aus Bad Mergentheim und Mitarbeiterinnen der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis am Sonntag, 17. März, in der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Gerlachsheim einen gemeinsamen musikalischen Abend für Paare, Familien und Singles. In der nur mit Kerzenlicht beleuchteten Kirche erleben die Besucher inspirierende Lieder, anregende Texte und Bilder auf der Großleinwand.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Lieder und Texte zur Liebe“ beginnt um 18 Uhr.

Aufgrund der Dauer der Veranstaltung von rund 1,5 Stunden ist das Konzert auch für Kinder gut geeignet. car

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.03.2019