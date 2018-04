Literarischer Abend des Autorenkreises „Wortlese“

Anzeige

Gerlachsheim.„Heimlichkeiten“ lautet das Thema eines literarischen Abends des Autorenkreises „Wortlese“ am morgigen Freitag um 19.30 Uhr im WeinCafé „WeinLese“ in Gerlachsheim.

Heimlichkeiten – jeder kennt sie und es gibt sie in vielen Bereichen und Facetten: Privat, gesellschaftlich, politisch.

Das Quartett „Wortlese“ mit Marion Betz (Uissigheim), Armin Hambrecht (Gerlachsheim), Peter Michael Sperlich (Uissigheim) und Martin Köhler (Reicholzheim) wird in dieser Literatursoiree all jene Bereiche in Poesie, Prosa und Lyrik streifen. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Anja Bundschu (Gesang) und Wolfgang Goericke (Klavier). Seit rund zehn Jahren gestaltet das Autorenensemble in der Main-Tauber-Region „Literarische Salons“. Der Facettenreichtum der Themen spiegelt sich in den Titeln wieder.