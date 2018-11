Lohnender Protest

Wann hatten die Besucher einer Gemeinderatssitzung in Lauda die Stadträte das letzte Mal so einträchtig beieinander gesehen? Nach zahlreichen Schlagzeilen-Sitzungen in den letzten Monaten demonstrierten die Fraktionen am Montag weitgehend Einigkeit: Sie winkten die neue Personenunterführung am Bahnhof in Lauda durch, und das, obwohl sie mit rund sieben Millionen Euro Gesamtkosten und einem städtischen Eigenanteil von zwei Millionen Euro kein „Leichtgewicht“ vor sich hatten.

Auch die Neugestaltung des Südfleisch-Areals, die zuletzt sogar das Bundesverwaltungsgericht beschäftigte, passierte mit nur drei Gegenstimmen das Gremium. Warum? Weil die Projekte der Stadtentwicklung gut tun.

Mit der neuen Bahnhofs-Unterführung wird der Einkaufsbereich in der Tauberstraße zusätzlich erschlossen, die ge-fährlichen Begegnungen von Fußgängern und Fahrzeugen im engen „Durchlass“ beim Fotohaus Besserer gehören dann endlich der Vergangenheit an.

Und der Wunsch, den Stadt-Eingang am Südfleisch-Areal nicht nur zu verschönern, sondern auch wegen der vielen Lkw-Rangierfahrten verkehrlich zu verbessern, ließ aus städtebaulicher Sicht keine andere Entscheidung zu. Der Proteststurm in der Bevölkerung wegen des geplanten Wegfalls der Verkaufsstelle von Förster Fleisch hinterließ bei den Stadträten jedoch Spuren.

Immerhin forderten sie jetzt im neuen Konzept die Integration eines Fleisch- und Wurstladens in dem neuen „Foodcourt“. Ein guter Kompromiss. Der Bürgerprotest hat sich also gelohnt.

