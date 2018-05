Lokalderby knapp verloren

Anzeige

Gerlachsheim.Zum Lokalderby erwartete die TSG TC Gerlachsheim/TC Königheim die Damenmannschaft des TC Tauberbischofsheim. Maren Rösslein musste gegen Lara Hucklenbruch antreten und verlor klar mit 1:6 und 1:6.

Besser machte es Nadine Hammerich, die Valentina Vogt klar mit 6:2 und 6:0 besiegte. Sabrina Theobald verlor gegen Melina Ries mit 1:6 und 4:6. Mit Spannung wurde das Einserspiel zwischen Antonia Barukcic und der ehemaligen Mannschaftskollegin Sandra Popp erwartet. Popp siegte im ersten Satz mit 2:6, um den zweiten mit dem gleichen Ergebnis zu verlieren. Im Matchtiebreak lies Barukcic Popp keine Chance und gewann mit 10:2.

Keine Chance hatte Patricia Dörr gegen Steffi Linhart und verlor mit 0:6 und 0:6. Den dritten Sieg in den Einzeln holte Sabine Henning gegen Viktoria Vockel mit 6:1 und 7:6. So ging man mit 3:3 in die Doppel. Hier hatten die Gäste die bessere Aufstellung und errangen zwei Siege.