„Lügen, bis sich die Balken biegen“

Heute geht’s weiter: In der Turnhalle des TSV Marbach steigt am Abend die zweite Aufführung von „Der Urlaubsmuffel“der Theatergruppe.

Marbach. „Urlaub, mach’ mal Urlaub, komm wir packen unsre sieben Sachen“: So besang es Ulla Norden bereits 1981 in ihrem beschwingten Schlager – und sichtlich fröhlich und unbeschwert ging es nun auch in der Halle des Turn- und Schützenvereines Marbach

...