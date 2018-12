Lumpenball in Königshofen

Königshofen.Die Bavarian Beat Boys werden gemeinsam mit DJ Mac am Lumpenball am Fasnachtssamstag in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen mit einem breitgefächerten Repertoire und großer musikalischer Vielfalt für Partystimmung sorgen. Der Auftritt der Guggenmusik ist eine weitere Bereicherung an diesem Abend. Die Türen der Tauber-Franken-Halle werden um 20 Uhr geöffnet. Bis 21 Uhr ist freier Eintritt. Jugendliche dürfen ab 16 Jahre dabei sein. Bild: Bavarian Beat Boys

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.02.2018