Lumpenball in Königshofen

Königshofen.Die erfolgreiche Show- und Partyband „Grumis“ bringen seit Jahren Hallen und Bierzelte zum Beben. Sie haben ein unerschöpfliches Repertoire an Stimmungs- und Partymusik – von Ballermann-Hits, über Oldies bis hin zu aktuellen Charts. Unterstützt wird die Band von DJ Mac. Die längste Bar-Theke im Taubertal und eine tolle Lichttechnik sorgen für das Übrige. Die Fastnachtsparty steigt am Samstag, 2. März, in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen. Von 20 bis 21 Uhr wird nur der halbe Eintritt erhoben. Auch die Guggenmusik wird mit dabei sein. Bild: Grumis

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019