Männer klauten Hinweisschilder

Lauda.Drei Schilder, die zur Verkehrsregelung während des Weinfests in Lauda aufgestellt waren, wurden in der Nacht zum Montag gegen 4.30 Uhr, von drei derzeit noch nicht bekannten Männern entwendet. Ein Umleitungsschild, ein Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten“ und ein dazugehöriger Pfosten waren im Bereich der Einmündung Kugelgraben/Rebgutstraße aufgebaut und wurden von den drei auf der Rebgutstraße in Richtung Oberlauda gehenden Männern mitgenommen. Da die Identität der Schilderdiebe noch nicht feststeht, werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Hinweise auf die Unbekannten geben oder Angaben zum Verbleib der Schilder machen können.