Maria Spinner zur neuen Schriftführerin gewählt

Oberbalbach.Zur Hauptversammlung der Musik- und Feuerwehrkapelle durfte der Vorsitzende Christian Ernst zahlreiche Mitglieder willkommen heißen. Nach der Begrüßung folgte das Totengedenken. Der Vorsitzende dankte allen Aktiven, Dirigent Klaus Weiland, Stellvertreter Wolfgang Ott, Jugendvertretern und -ausbildern, Ausschuss sowie Vorstand für die gute Zusammenarbeit 2017. Des Weiteren ging er kurz auf dessen Höhepunkte ein.

Die Aktivitäten der Blaskapelle stellte Schriftführer Reinhold Kuhn vor. Im abgelaufenen Vereinsjahr war die Kapelle wieder zu den verschiedensten kirchlichen und weltlichen Anlässen musikalisch tätig. Zu den kirchlichen Anlässen zählten unter anderem die Umrahmung am Palmsonntag, Flurprozession, Fronleichnam und Gräberbesuch.

Zu den musikalischen Veranstaltungen zählten Muttertagskonzert und Mitwirkung bei verschiedenen Umzügen. Ein Highlight war der 90. Geburtstag des Vereins im Rahmen der Kerwe. Nach monatelanger Planung traf das Fest in der Turnhalle auf großen Anklang. Das Wochenende begann mit dem Festumzug zur Turnhalle. Auf dem Parkplatz wurde der Hammeltanz veranstaltet, der in den Kerwetanz mündete. Der anschließende Festsonntag begann mit einem zünftigen Frühschoppen. Doch musste der Umzug witterungsbedingt ausfallen. Die Kapellen spielten stattdessen in der Turnhalle und sorgten dort für gute Stimmung bei den zahlreichen Besuchern. Auch der Faschingstanz wurde wieder von der Feuerwehrkapelle organisiert. Bei guter Musik und originellen Beiträgen wurde viel gelacht. Besonders viele Besucher lockte der Kinderfasching am Sonntagnachmittag an.