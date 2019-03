Martin Kraft heißt der neue Fischerkönig

GERLACHSHEIM.Bei der Jahreshauptversammlung der Anglergemeinschaft Gerlachsheim zog Günter Appel Bilanz über das abgelaufene Angeljahr.

Bei einigen Arbeitseinsätzen wurden die Pflegearbeiten am Seegelände durchgeführt. Hervorgehoben wurden neben den vereinsinternen Veranstaltungen das „Vatertagsfest“ und die Teilnahme am „Adventszauber“ im Klosterpark. Die Angler nahmen auch teil beim „Spass uff der Gass“ in Gerlachsheim. Auch ein Besuch beim traditionellen Ostereierschießen des TSV Marbach am Karfreitag war wieder ein fester Termin.

Ferner fanden wieder drei Wertungsfischen statt. Günter Appel informierte noch über anstehende Arbeiten am See. Schriftführer Stephan Herzog zog ebenfalls ein kurzes Resümee über das Angeljahr. Schatzmeister Jochen Kappes erläuterte die finanzielle Situation des Vereins die als gut bezeichnet werden kann.

Anschließend erfolgte der Bericht der Kassenprüfer, vorgetragen durch Udo Berger. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt. Unter der Leitung von Wahlleiter Peter Kullnick erfolgten die Neuwahlen des Schatzmeisters, Schriftführer und einem Kassenprüfer. Jochen Kappes stellte sich wieder als Schatzmeister zur Verfügung. Stephan Herzog blieb Schriftführer und Bernhard Gitter wurde Kassenprüfer

Fischerkönig nach drei Wertungsfischen wurde Martin Kraft. Der zweite Platz ging an Jonas Berger, der dritten an Udo Berger. Geehrt wurden Uwe Itzel für 30 Jahre Mitgliedschaft und Udo Berger für 20 Jahre Mitgliedschaft. sthe

