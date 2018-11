Martinsspiel und Martinsumzug in Lauda

Lauda.In den Tagen um den 11. November oder am Abend des Tages selbst ziehen Kinder und Erwachsene mit bunten Laternen im Andenken an den Heiligen Martin von Tours singend durch die dunklen Straßen. Der Überlieferung nach soll er in einer barmherzigen Tat, als er vor seiner Bischofsweihe noch Soldat war, seinen Mantel mit dem Schwert geteilt haben und einem Armen die eine Hälfte gegeben haben. In Lauda erinnerten sich am Sonntagabend zahlreiche Kinder und Erwachsene an diese barmherzige Tat, die von der KjG Lauda auf dem Marktplatz nachgespielt wurde. Zuvor stimmte eine kleine Abordnung der Musikkapelle Oberlauda mit Martinsliedern auf das Martinsspiel ein. Sprecher Rainer John erzählte die Geschichte um den Bischof von Tours, während der Heilige Martin (Hubert Knötgen) hoch zu Ross den Armen (Christoph Kulzer) auf dem Boden kauernd erblickte und mit ihm seinen Mantel teilte. Im Anschluss zogen die zahlreichen Kinder mit ihren bunten Lampions durch die Straßen Laudas und sie erhielten eine gebackene Martinsgans. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Lauda, hatte auf dem Marktplatz ein großes Lagerfeuer entzündet, während die KjG Lauda für das leibliche Wohl sorgte. Unser Bild aus Lauda steht stellvertretend für alle Martinsumzüge in der Region. Bild: Thomas Schreiner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018