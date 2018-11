Martinszug in Lauda

Lauda.In den Tagen um den 11. November oder am Abend des Tages selbst ziehen Kinder und Erwachsene mit bunten Laternen im Andenken an den Heiligen Martin von Tours singend durch die dunklen Straßen. Vielerorts endet dieser Martinszug am „Martinsfeuer“ oder „Martinifunken“. Auch in Lauda werden, diesem Brauch entsprechend, am Sonntag, 11. November, ein Martinsspiel und ein Laternenumzug stattfinden. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus. Dort werden sich die verschiedenen Personengruppen wie Kindergärten, Krabbelgruppen und Jugendgruppen in entsprechend abgesperrten Bereichen aufstellen.

Nach dem Martinsspiel, das von der Musikkapelle Oberlauda und den Martinsliedern der Kinder begleitet wird, formiert sich der Martinsumzug in folgender Reihenfolge: Ehrengäste, KJG, Kindergärten, Eltern mit Kleinkindern. Er führt durch die Bachgasse, Josef-Schmitt-Straße, Philipp-Adam-Ulrich-Straße, am Altenheim vorbei in die Gartenstraße, Gäßleinsweg, Korngasse wieder zum Marktplatz am Rathaus, auf dem ein Martinsfeuer entzündet wird.

Die KJG bietet im Anschluss an den Laternenzug auf dem Marktplatz warme Getränke zum Aufwärmen an. Die Anwohner der Straßen, durch die der Zug verläuft, sind aufgefordert, durch das Aufstellen von Kerzen und kleinen Lichtern in den Fenstern mit für eine gute Atmosphäre zu sorgen.

