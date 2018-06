„Maßnahmen sind wohl zu überlegen“

Mit Barrieren und Sandsäcken schützen derzeit die Anwohner ihre Grundstücke vor erneuten Überflutungen. © Peter D. Wagner

Ein Bürgergespräch über die Schäden und Maßnahmen nach dem Unwetter fand nun in Unterbalbach statt.

Unterbalbach. Die Schäden und mögliche Maßnahmen nach den zweimaligen Unwettern der vergangenen Wochen in Unterbalbach waren Thema eines Bürgergesprächs am Mittwochabend in der sehr zahlreich frequentierten Balbachhalle.

Die beiden heftigen Starkregenereignisse am 13. Mai und

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5628 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018