MdL Haußmann in Lauda zu Gast

Lauda.Unter dem Thema „Wein & Politik“ wird der stellvertretender Vorsitzender der FDP/DVP-Landtagsfraktion und Sprecher für Verkehrs-, Gesundheits- und Frauenpolitik, Jochen Haußmann, über aktuelle Aspekte der Gesundheitspolitik in Baden-Württemberg am Montag, 20. Mai, um 19 Uhr in der Weinbar in der Josef-Schmitt-Straße sprechen.

Dr. Stefan Müller-Reiter wird auf die kommunale Gesundheitspolitik vor Ort eingehen. In der anschließend Fragerunde findet der offene Dialog mit dem Bürger statt.

Des Weiteren stellt sich das FDP-Team aus Lauda-Königshofen an den Samstagen 18. und 25. Mai von 10 bis 12 Uhr am Rewe-Markt in Lauda den Bürger vor. fdp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.05.2019