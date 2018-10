Mechthild Prause zur Vorsitzenden gewählt

Einige Veränderungen im Führungsteam ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung des Kirchenchors St. Jakobus.

Lauda. Bilanz ziehen – das hieß es beim Kirchenchor St. Jakobus Lauda in mancherlei Hinsicht. Denn mit Beginn des neuen Schul- und Probenjahres fand die jährliche Chorversammlung statt. Dabei ging es aber nicht nur um das immense musikalische Programm, das die fast 50 Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit ihrem Dirigenten Christian Abelein im letzten Jahr absolviert hatten, sondern auch um die Wahl eines neuen Vorstands und um die Entpflichtung verdienter, langjähriger Vorstandsmitglieder.

Kinderchor gegründet

Elmar Schömig und Herbert Leitner riefen in ihrem Bericht als Schriftführer die musikalischen und geselligen Höhepunkte des vergangenen Jahres ins Gedächtnis. Insgesamt elf Auftritte absolvierten die Chormitglieder und zeigten dabei ein breites Repertoire, welches sich von barocker über klassische bis hin zu zeitgenössischer Musik erstreckt. Doch nicht nur in den Gottesdiensten als eigentlichem Kerngeschäft war der Kirchenchor präsent. Weitere Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt, bei einer Autorenlesung und bei den jährlichen Singstunden in den Altenheimen gehörten, wie in den Jahren zuvor, zum festen Programm.

Daneben wurde mit dem Jugend- und Projektchor „Laudamus“ (Gestaltung der Christmette und der Osternacht mit moderner Musik) und dem Kammerchor „Ludensis“ (Gestaltung des Ersten Weihnachtsfeiertages) auch Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit geboten, gemeinsam gute Musik zu machen. Besonders erfreut zeigte sich Chorleiter Christian Abelein über die Gründung eines Kinderchores unter der Leitung von Isabel Waldecker, mit dem bereits im vergangenen Jahr gemeinsam Auftritte absolviert wurden.

Zugleich hoben die beiden Schriftführer Elmar Schömig und Herbert Leitner in ihrem Bericht heraus, dass den Kirchenchor St. Jakobus Lauda mehr als Musik auszeichnet. Advents- und Fastnachtsfeiern, Grillabende, Stammtische und der jährliche Chorausflug, der 2018 nach Speyer führte, sind wichtige Bausteine, die den festen Zusammenhalt dieses Chores ausmachen.

Pfarrer Walterspacher dankte auch im Namen der Seelsorgeeinheit für diesen wichtigen musikalischen und sozialen Dienst, die der Chor erbringt. Besonders hob er bei seiner Ansprache die Leistung von Chorleiter Christian Abelein hervor, der durch sein vielfältiges Engagement und seine herzliche Art Menschen zusammenführe und verbinde – sei es in den verschiedenen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen oder aber als gelebte Ökumene in der regelmäßigen Zusammenarbeit mit dem evangelischen Kirchenchor unter der Leitung von Volker Ernst.

Neuwahlen

Schließlich wurde gewählt. Aus dem bisherigen Vorstand kandidierten Alexandra Arbinger und Claudia Eisenreich nicht mehr, die insgesamt vier beziehungsweise sechs Jahre dort mitgewirkt hatten. Auch der Vorsitzende, René Rippie, kandidierte nicht mehr, nachdem er vier Jahre den Vorsitz und etliche Jahre das Amt des Kassenwarts innegehabt hatte.

Leonore Herrschlein, die zweite Vorsitzende, und Chorleiter Christian Abelein bedankten sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren, wofür diese, neben Präsenten, einen lang anhaltenden Applaus der Chormitglieder erhielten.

Der neue Vorstand besteht nun nach den Neuahlen aus Mechtild Prause (Vorsitzende), Leonore Herschlein (Zweite Vorsitzende), Elmar Schömig, Herbert Leitner (beide Schriftführer), Roswitha Lotter (Kasse), Edelgard Günther (Noten), Alexander Unser (Presse) sowie Annika Müller, Sabine Hellmuth, Nicole Fleuchaus und Melanie Sack (Beisitzerinnen im „Vergnügungsausschuss“).

