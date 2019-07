„Menschlich sein und wahrhaftig zu unseren Werten stehen“

Beim Abiball des Laudaer Martin-Schleyer-Gymnasiums wurde der wertvolle Schatz von „Abilantis“ nach zwölf Jahren gehoben.

Lauda-Königshofen. Der Abiturjahrgang des Martin-Schleyer-Gymnasiums ermöglichte mit seinem Abimotto „Abilantis“ eine Fülle von Assoziationen, passend zum antiken Mythos der angeblich bei einer Naturkatastrophe untergegangenen Insel Atlantis: Zwölf Jahre Abtauchen in ein Meer aus Büchern und dann die allgemeine Reifeprüfung als erfolgreich abgeschlossene Suche nach einem Schatz, mit dem „man einen Grundstein für sein Leben legen und vor allem viel Ruhm erlangen“ könne.

Einzug der „Taucher“

Entsprechend selbstbewusst war dann auch der Einzug der 49 „Taucher“ zu den Klängen von Vangelis’ „Conquest Of Paradise“ gestaltet. Durch das umfangreiche Programm des Abends führten professionell als Moderatorenteam die beiden Schülersprecher Milena Grimm und Boran Aksoy.

Die Bigband unter der Leitung von Bernd Ketterl sorgte traditionell für die perfekte musikalische Umrahmung des Festakts.

In diesem Jahr war es sogar noch festlicher durch den mitreißenden Gesang der Abiturientin Michelle Trifonov.

Mit leiseren Tönen, sehr persönlich, wurde von Laura Ebert und Lena Kücherer das Fehlen des ehemaligen Mitschülers Johannes Herrmann, sein tragischer Tod im vergangenen Sommer, thematisiert.

„Er wird ein Teil von Ihnen bleiben“, so Schulleiter Dr. Gernert in seiner Begrüßung.

Und dennoch hätten die Abiturienten am heutigen Tag auch ein Recht darauf, den Blick nach vorne zu richten, stolz zu sein auf die eigene Leistung und zu feiern.

Zeit großer Chancen

Den Blick nach vorne, aber auch zurück, richtete Gemeinderat Hubert Segeritz in seinem Grußwort, in Stellvertretung des Bürgermeisters der Stadt Lauda-Königshofen.

Die Abiturienten befänden sich jetzt an der Schwelle zum zweiten Lebensabschnitt, wo Berufsfindung und Familiengründung anstünden – eine Zeit großer Chancen, aber auch Risiken.

Bei Rückschlägen, die es auch immer wieder geben werde, gelte es, mit Beharrlichkeit und Stärke zu agieren, nicht gleich aufzugeben.

Impulse zur Wertebildung

Die Elternbeiratsvorsitzende Dr. Petra Steinbach nahm die Persönlichkeitsbildung am MSG in den Blick, in dem zu Ende gehenden Jubiläumsjahr beispielsweise durch die Impulse zur Wertebildung von Dr. Lenssen oder den Vortrag von Dr. Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, anlässlich der Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“.

Möglichkeiten und Grenzen

Die Fähigkeit der Gedichtanalyse könne – entgegen dem berühmt gewordenen Tweet von Naina – durchaus wichtiger sein als sich bei Steuern, Mieten und Versicherungen auszukennen.

Die Bedeutung geisteswissenschaftlicher Fächer für die Bildung betonte auch Scheffelpreisträgerin Lena Kücherer in ihrer Rede, anhand der Geschichte von Bastian aus der „Unendlichen Geschichte“ von Michael Ende.

„Aufgabe der Naturwissenschaften“ sei es, „das äußere Leben zu erforschen und zu gestalten“, beispielsweise „gute und effiziente Alternativen der Energiegewinnung zu finden“, um dadurch unser Leben auf dem Planeten Erde zu sichern.

Die „Grenzen der Naturwissenschaften“ würden aber „erreicht, wenn es darum geht, fundamentale Fragen des Menschseins zu beantworten und unser Seelenleben zu verstehen“.

Zugang zu inneren Bildern

Eine Bildungseinrichtung wie das Gymnasium könne hier Orientierung geben, die Lehrkraft „wie der blinde Bergmann mit Bastian in das Bergwerk hinabsteigen“, und so den Jugendlichen helfen, „einen Zugang zu ihren inneren Bildern zu finden und diese ins äußere Leben zu tragen“.

Leider würde die heutige Bildungspolitik die geisteswissenschaftlichen Fächer „wie Literatur, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Kunst, Musik, Religion oder Philosophie“ oft abwerten, da ihre Bedeutung „in einer wirtschaftlich bestimmten Gesellschaft“ nicht erkannt werde.

Ein wichtiger „Teil ihres inneren Bergwerks der Bilder“ seien dann auch die vielen, mit der Schulzeit verbundenen „Erinnerungen“, zum Beispiel das Segeln in der siebten Klasse, die Studienfahrt in der zehnten Klasse und „Exkursionen in der Jahrgangsstufe ins Ruhrgebiet, nach Berlin und nach Spanien“.

Bei diesen Unternehmungen sei man ganz anders zusammengewachsen als im Schulalltag und diese Bilder können jetzt und später „Kraft und Orientierung für einen neuen Lebensabschnitt geben“.

Abiturienten dringend benötigt

Ein Plädoyer für das allgemeinbildende Gymnasium, das „natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, gepaart mit sprachlichen Fertigkeiten“ ermögliche, hielt auch Schulleiter Dr. Jürgen Gernert in seiner Rede an die Abiturienten. Es öffne viele Türen, die Abiturienten würden als Fachkräfte und Experten dringend benötigt.

Zugleich sprach er von den stark veränderten „Rahmenbedingungen der Gesellschaft“, die die Orientierung für die „individuelle Lebensgestaltung“ heute zunehmend erschwerten.

Zu einfache Antworten

„In unserer Wahrnehmung verändern sich das Verhalten der Menschen, Wertebewusstsein, Bildung, Wirtschaft und Politik mit einer eruptiven Dynamik“.

Die dadurch entstandene Heterogenität hätte zwar einerseits „endlich auf vielen Feldern ein Problembewusstsein“ befördert, andererseits zu mehr „Besorgnis und Ängsten“ und leider auch häufig zu einfachen, nicht fundierten Antworten auf viele Fragen geführt.

Dr. Jürgen Gernert wies in diesem Zusammenhang auf die Rede Angela Merkels vor Absolventen der Harvard University hin.

„Menschlich und wahrhaftig“

Der oft zitierte Halbsatz „dass wir Lügen nicht Wahrheiten und Wahrheiten nicht Lügen nennen“ war im Kontext von Aussagen gefallen, bei denen es um weltweite Veränderungen ging, die „nicht nur Bedrohungen, sondern auch Chancen“ bieten, „diese Prozesse human und sozialverträglich“ zu gestalten.

„Schwierige Fragen lassen sich nur lösen, wenn wir Respekt vor der Geschichte, der Religion und Identität anderer haben. Also, wenn wir menschlich sind und wahrhaftig zu unseren Werten stehen“.

Auf Herausforderungen reagieren

Dafür stehe das Martin-Schleyer-Gymnasium, darauf hin habe das gesamte Kollegium, über das Fachliche hinaus, seit der Unterstufe versucht hinzuarbeiten.

Nun liege es an den Abiturienten mit ihrem geisteswissenschaftlichen Horizont, „auf die Herausforderungen von heute und morgen, zum Beispiel des Klimawandels, angemessen zu reagieren“.

Ein gutes Miteinander

Dass das gelingen könnte, zeigte sich bei der feierlichen Übergabe der vielen „Schätze“, sprich der Zeugnisse, Preise und Belobigungen durch den Schulleiter, samt Hinweisen zur Schullaufbahn und zu Zukunftsplänen der Abiturienten durch die Tutoren Andreas Roser und Martina Kinscher.

Die nachfolgende Danksagung an alle in der Oberstufe unterrichtenden Lehrkräfte rundete das schöne Bild eines guten Miteinanders am Laudaer Martin-Schleyer-Gymnasium über acht Jahre hinweg ab. msg/adh

