Metallzaun soll den Damm nun retten

Auf rund 150 Metern Länge sichert der Spezialdraht jetzt den Damm des kleineren Heckfelder Sees gegen Grabaktivitäten des Bibers. © Thomas Schreiner

Der Damm des kleineren Heckfelder Sees drohte durch Biberröhren einzubrechen. Nun wurde ein Metallzaun eingebaut, um weitere Bautätigkeiten des Nagers zu verhindern.

Heckfeld. Der Angelsportverein Lauda hat seit letztem Jahr massive Probleme mit Bibern am Heckfelder See, doch weniger mit angenagten Bäumen, sondern vielmehr mit Röhren am Damm des kleinen Sees. Ein Biberpärchen zeigt dort

Donnerstag, 14.06.2018