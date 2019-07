Michael Bronold lässt Bilder in neuem Glanz erstrahlen

Lauda.Die umfangreichen Sanierungsarbeiten in der katholischen Laudaer Stadtkirche St. Jakobus kommen Stück für Stück voran. Nach derzeitigem Stand der Dinge sieht es allerdings so aus, dass die Fertigstellung der Maßnahme erst bis März kommenden Jahres gelingt. Michael Bronold, Inhaber der gleichnamigen Restaurierungswerkstatt in Gerlachsheim, ist augenblicklich dabei, in dem im Innenraum vollkommen eingerüsteten Gotteshaus Wand- und Deckengemälde, Altäre und Skulpturen, teilweise in luftiger Höhe, hauptsächlich von Ruß zu befreien, damit die wieder in neuem Glanz erstrahlen. Teilweise „eine echte Sisyphusarbeit“, meint Bronold, der dazu Spezialwerkzeug benutzt und sehr behutsam vorgeht. Schon jetzt ist das Ergebnis seiner Arbeit, das genau dokumentiert wird, deutlich zu sehen. ktm/Bild: Klaus T. Mende

