Mit dem E-Bike auf den Spuren von Helmknabenkraut und Ragwurz

Anzeige

Auf dem Friedhof erläuterte der Laudaer Schriftsteller und Frankenexperte Horst-Dieter Radke am Grab von Sir Joseph Archer Crowe dessen Lebensgeschichte. An der Werbacher Freizeitanlage kühlten sich alle zuerst im Welzbach ab, wo sie den Orchideenreigen mit Beate Müller tanzten. Weiter ging es nach Brunntal, wo engagierte Dorfbewohner einen Überblick über die Ortsgeschichte gaben. Nach einigen strammen Höhenmetern, die mit den E-Bikes spielend zu schaffen waren, erreichte die Schar das idyllische Café Klatschmohn in Großrinderfeld.

Erhard Mott führte auf dem Rückweg ins Taubertal die E-Biker nach Grünsfeldhausen, wo zufällig Gustav Endres mit seiner Trompete vorbeikam und zur Freude aller spontan ein Ständchen zum Mitsingen spielte. Da die Oktogon Kapelle geschlossen war, entschied sich die Reiseleitung kurzfristig für ein kühlendes Beinbad im Grünsfelder Stadtbrunnen, der liebevoll zu einer gepflegten Kneippanlage umgebaut worden ist, bevor es dann wieder zurück nach Lauda ging. ebm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.05.2018