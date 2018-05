Mit Gewalt Stufen herausgebrochen

Anzeige

Lauda-Königshofen.Mit brachialer Gewalt beschädigten Unbekannte im Bereich des Schul- und Sportgeländes in der Becksteiner Straße in Lauda in der Nacht zum Montag vier Betonstufen einer Treppe im Bereich des Durchgangs zur neuen Sporthalle.

Wie es im Bericht der Polizei heißt, wurden die Stufen aus dem Betonbett herausgehebelt. Im Bereich des Treppenabgangs haben die Täter zudem einen halber Quadratmeter Pflastersteine herausgerissen.

Bemerkt wurde der Schaden am Montagmorgen gegen 11 Uhr. Etwa um 8 Uhr hatte der Hausmeister drei Jugendliche vom Schulgelände verwiesen. Einer von ihnen führte einen Bogen, einen Pfeilköcher, Pfeile und ein Baustahleisen mit sich.