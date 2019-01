Mit Leichtigkeit und Charme durch Tradition und Moderne

Lauda. Eine sehr stimmungsvolle und hoch unterhaltsame Konzertsoiree der speziellen Art präsentierte das Fränkische Bläserensemble im Rahmen der ökumenischen Kirchenmusik Lauda.

Das Fränkische Bläserensemble besteht aus den beiden Musiklehrern Johannes Alberg (Posaune, Bariton) aus Weikersheim und Oleg Mook (Posaune) aus Kirchberg, den zwei Handwerksmeistern Konrad Bauer (Trompete) aus Stuppach und Martin Heussler (Tuba, Bassposaune) aus Ingelfingen sowie dem Beamten Edgar Oettig (Trompete, Flügelhorn) aus Paimar.

Seitdem sich die fünf leidenschaftlichen Musiker vor weit über einem Jahrzehnt als multilaterales Quintett aus hohem und tiefem Blech zusammengetan haben, verschreiben sie sich der „angewandten Blechmusik für alle Lebenslagen“, mit der sie regelmäßig in der Region und darüber hinaus zu Gastspielen unterwegs sind wie zum Beispiel in der Katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Lauda bei einem Benefizkonzert im November 2016. Auch bei dem jüngsten Konzert im Rahmen der ökumenischen Kirchenmusik Lauda, das diesmal in der Evangelischen Friedenskirche stattfand, gaben die Ensemblemitglieder ihre bevorzugten und verschiedenartigen Musikstile zum Besten, die sich abermals ebenso varianten- und abwechslungsreich entpuppten wie die Akteure selbst.

Dementsprechend stand erneut ein musikalischer Streifzug sowohl durch unterschiedliche Zeitepochen von der mittelalterlichen Romantik bis hin zur zeitgenössischen Moderne, mit Werken verschiedener Komponisten als auch mannigfaltigen Musikstilen von der Klassik bis zum Jazz und Pop sowie eine einhergehende musikalische Europa- und Weltreise auf dem Programm.

Den Auftakt bildete beim schwungvollen Einzug des Quintetts der Gospel „Just a Closer Walk with Thee“, gefolgt von einer Händel-Arie, bei der speziell Bauer und Oettig in dialogisierenden Solopassagen beider Trompeten im Duett glänzten, „For Unto a Child is Born“ („Denn es ist uns ein Kind geboren“) aus dem Oratorium „Messias“ ebenfalls von Georg Friedrich Händel sowie dem Psalm 19 „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ von Benedetto Marcello.

Gleichsam aus der Rubrik klassischer Musik ließ das Fränkische Bläserensemble „Domine Deo“ aus Antonio Vivaldis geistiger Konzertkomposition „Gloria“ in D-Dur und die Suite „L’Arlesienne“ von Georges Bizet erklingen. Bei dem besonders stimmungsvoll besinnlichen „Domine Deo“, das Vivaldi im Original insbesondere auch für Oboe und Sopran komponierte, übernahmen die beiden Trompeter des Fränkischen Bläserensembles die Rolle der die Sopranstimmen sowie Oleg Mook an der Posaune den Part der Oboe.

Im zweiten Teil des Konzerts in der Friedenskirche präsentierte das Fränkische Bläserensemble sowohl die Winterlieder „Jingle Bells“ und „Deck the Halls“ sowie „Christmas Crackers No. 2 A Carol Fantasy“ mit „Les Anges dans nos campagnes“, „Away in an manger“ und „Good King Wenceslas“ als auch Charles Gounods „March funébre d’une marionette“ sowie Vittorio Montis berühmte und besonders mitreißende Rhapsodie „Czardas“.

Darüber hinaus waren Popmedleys mit dem Titel „Abba goes Brass“ (unter anderem mit den Welthits „Mamma Mia“, „I Have a Dream“, „The Winner Takes it All“ und „Thank You for the Music“) sowie mit Oldieklassikern der Beatles (zum Beipsiel „Help“, „A Hard Days Night“) zu hören.

Das von Friedrich Silcher adaptierte Volkslied „Muss I denn zum Städtele hinaus“ war Abschluss des offiziellen Programmteils, bevor das Bläserquintett als stürmisch geforderte Zugaben Richard Eilenbergs „Petersburger Schlittenfahrt“ und das poetische Wiegenlied „Guten Abend, gute Nacht“ darbot.

Großer Zwischenapplaus wie beispielsweise nach Martin Heusslers Posaunensolo bei „Czardas“ sowie langanhaltende und stehende Ovationen am Ende der Konzertsoiree belegten, dass sowohl das Programmrepertoire, das fundiert informativ und unterhaltsam sowie teilweise vergnüglich humorig von Edgar Oettig moderiert wurde, als auch das wieder brillante musikalische Zusammenspiel der fünf Musiker nebst den differenzierten Arrangements der einzelnen Passagen und Stücke beim zahlreichen und begeisternden Publikum ausgezeichnet ankamen.

In diesem Kontext zeigte das Fränkische Bläserensemble mit den fünf Vollblutmusikern zudem erneut sowohl mit Leichtigkeit, Charme und Heiterkeit als auch mit hohem Können, wie durchlässig und gleichfalls hoch unterhaltsam die Grenzen zwischen ganz unterschiedlichen Musikgattungen zwischen Tradition und Moderne sein können.

Die Spendenerlöse dieses Neujahrskonzertes kommen wieder insbesondere der Renovierung der St. Jakobuskirche in Lauda zu Gute.

Am Sonntag, 14. April (Palmsonntag), findet um 18 Uhr in der Friedenskirche im Rahmen der ökumenischen Kirchenmusik in Lauda ein Passionskonzert mit dem Evangelischen Kirchenchor, dem Katholischen Kirchenchor St. Jakobus sowie Solisten und einem Streichorchester statt.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von G. B. Pergolesi und J. G. Rheinberger. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019