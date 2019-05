„Mit Nachdruck Alternative entwickeln“

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat am Dienstag eine Normenkontrollklage gegen die geplante Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim abgewiesen. Gegenüber unserer Zeitung äußern sich die Beteiligten zu dem Urteil, dessen ausführliche Begründung noch aussteht.

