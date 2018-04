Mit Platz zwei überzeugt

Anzeige

Königshofen/Karlsruhe.Die besten Mannschaften Badens trafen sich zur Austragung des Landesfinales der Bestenkämpfe der Badischen Turnerjugend in Karlsruhe-Neureut. Auch die Jugendturner des TV Königshofen qualifizierten sich über den Gauentscheid im Main-Neckar-Turngau und den Bezirksentscheid für dieses Event und durften sich somit in Karlsruhe mit weiteren herausragenden Mannschaften aus ganz Baden messen.

Allein die Qualifikation für das Landesfinale ist für die Königshöfer schon ein Erfolg, denn dazu muss bei den Qualifikationswettkämpfen im Turngau und im Bezirk, welcher auch die Metropolregion Mannheim/Heidelberg umfasst, jeweils den ersten oder zweiten Platz erreicht werden.

Bestens vorbereitet und motiviert machten sich die Messestädter auf den Weg in die Residenzstadt, um ihr Können zu zeigen. Dabei waren von den Kampfrichtern neben Schwungstemmen, Handstände und Kippen am Parallelbarren, Felgumschwünge vorwärts und rückwärts an den Ringen auch Handstützüberschläge über den 1,35 Meter hohen Sprungtisch sowie Flick-Flacks und Salti am Boden zu bestaunen.