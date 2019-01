Mit Schwung geht es in das Jubiläumsjahr

Neuwahlen und Ehrungen stand auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbands Unterbalbach.

Unterbalbach. „Die Mitglieder in unserer Partei sind der größte Schatz“, so Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Landtagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender im Main-Tauber-Kreis, der es sich nicht nehmen ließ, im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Unterbalbach zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue zur CDU zu würdigen.

In seiner Begrüßung durch den Ortsverbandsvorsitzenden Gabriel Mütsch hieß dieser neben Reinhart weitere Gäste willkommen.

Reinhart sprach zunächst den Mitgliedern und besonders dem Unterbalbacher Ortsvorsteher Andreas Buchmann seinen Dank aus. Für das anstehende Dorfjubiläum 800 Jahre Unterbalbach wünschte Reinhart viel Erfolg und viele Gäste bei den zahlreichen Veranstaltungen.

Rekordjahre wohl vorüber

Anschließend referierte der Abgeordnete über die derzeitige politische und wirtschaftliche Lage. Reinhart ging dabei auf das vorausgesagte, reduzierte Wirtschaftswachstum ein und betonte, die Rekordjahre in den letzten zehn Jahren seien nun wohl vorbei. Er machte dies an ersten Konjunktureinbrüchen deutlich sowie der Weltwirtschaft, besonders auch dem Handelsstreit zwischen den USA und China sowie dem Brexit-Chaos. Außerdem gebe es Unsicherheiten in vielen Staaten. Allerdings laufe die Binnenkonjunktur weiter gut, nur der Export mache Sorgen.

Erfreulich zeigte sich Reinhart über die bisher niedrigste Arbeitslosigkeit im Landkreis. In verschiedenen Rankings sei der Landkreis sehr weit vorgerückt, etwa in den Bereichen Tourismus, Lebens- und Wohnqualität.

Reinhart ging auch auf die Bildungspolitik ein. Man versuche Bildungsstandorte dezentral auf dem Land zu halten. Dabei stellte er auch die hohe Bedeutung der Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien und beruflichen Gymnasien dar. Seitens der Landesregierung gebe es Bestrebungen, den Posten des Schulleiters wieder attraktiv zu machen.

Abschließend ging der Landtagsabgeordnete auf notwendige Infrastrukturmaßnahmen ein. Daneben zählen neben Straßen, Schienen und Stromnetzen vor allem auch die Glasfasernetze sowie ein guter Mobilfunkausbau – gerade auch im ländlichen Raum.

„Meine klare Position ist: Wir brauchen die beste Technologie auch im ländlichen Raum. Die Zeit der Mobilfunklöcher muss der Vergangenheit angehören“, so Reinhart, der anschließend zu den Ehrungen überging.

Dabei wurden von ihm folgende Mitglieder mit einer Ehrennadel und einer Urkunde geehrt: Matthias Volk und Hildegard Schwab für jeweils 25 Jahre, Kuno Bamberger für 30 Jahre, Heiner Münch für 45 Jahre sowie Max Pilz und Josef Markert für jeweils 50 Jahre Treue zur CDU.

Getreu dem Motto „Demokratie lebt von Mitarbeit, nicht vom Zuschauen“ bedankte sich Gabriel Mütsch bei Professor Dr. Reinhart für die Ehrung der Mitglieder und sprach den Geehrten seinen Dank und seine Glückwünsche aus.

Gemeinderat Marco gab einen kurzen Rückblick auf die Arbeit des Stadtverbandes und der Fraktion. Besonderes Engagement fordert er bei der Beseitigung von Funklöchern, besonders im Balbachtal. Hess ging auch auf die am 26. Mai stattfindende Kommunalwahl ein und bilanzierte, was man in Unterbalbach in den letzten Jahren alles erreicht habe.

Nach der Entlastung des Vorstands kam es zu den von CDU-Kreisgeschäftsführer Philipp Hess geleiteten Neuwahlen, die folgende, jeweils einstimmige Ergebnisse hervorbrachten: Als Vorsitzender wurde Gabriel Mütsch wiedergewählt, stellvertretender Vorsitzender wurde Matthias Volk, Schriftführerin ist weiterhin Hildegard Schwab, Finanzreferent bleibt Kuno Bamberger. Als Kassenprüfer fungieren Andreas Buchmann und Heiner Münch. Die Beisitzer Andreas Buchmann, Werner Faul, Egon Kolb und Karl Volk komplettieren den Vorstand.

Nach einem kurzen Ausblick auf 2019 schloss der Ortsverbandsvorsitzende Gabriel Mütsch die Jahreshauptversammlung, ehe sich noch ein gemütliches Beisammensein anschloss. cdu

