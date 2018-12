Mit zwei Promille gegen Gartenmauer

Lauda.Um Schlimmeres zu verhindern, hielten Passanten am frühen Samstagmorgen in Lauda einen Autofahrer fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Der 20-Jährige war mit seinem Pkw in der Oberlaudaer Straße unterwegs, als der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Obwohl der rechte Vorderreifen des Autos danach platt war, fuhr der junge Mann weiter. Der VW Polo driftete auf die linke Straßenseite und stieß dort gegen den Bordstein, wodurch der linke Vorderreifen von der Felge absprang. Trotzdem fuhr der 20-Jährige weiter. Als er dann doch noch anhielt, griffen Passanten, die alles beobachtet hatten, zu und hielten ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Außerdem stellte die Polizei fest, dass er Cannabis konsumiert hatte.

Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018