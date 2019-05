Miteinander der Kulturen stärken

Lauda.Nach dem Besuch bei der muslimischen Gemeinde besuchten Kandidaten von SPD und Freien Bürgern das Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Laudaer Josef-Schmitt-Straße.

Leiterin Gisela Keck-Heirich führte aus, dass es mittlerweile einen festen Besucherkreis gebe, der sich gerade bei den Musikveranstaltungen an den Montagen treffe. Für eine Vielzahl weiterer Gesprächsrunden mit unterschiedlichen sozialen Netzwerken käme man aber räumlich an die Grenzen. Deshalb müsse sich der neue Gemeinderat nach ihrer Auffassung Gedanken darüber machen, wie das Mehrgenerationenhaus langfristig, sowohl als Institution und Bürgertreff, erhalten und auch finanziert werden könne und welche Räumlichkeiten in der Stadt dauerhaft für die Unterbringung geeignet seien.

Einen Zuschuss des Bundes in der bisherigen Größenordnung werde es nur geben, wenn man auch künftig die Anforderungen konzeptionell und räumlich erfüllen könne. Aufgrund der beengten Situation im MGH werde derzeit in der Verwaltung darüber nachgedacht, die Jugendgruppe von F. Steigerwald in der Flüchtlingsunterkunft in der Maierstraße (am Rathaus) unterzubringen. Dies wiederum schrecke einige Nachbarn auf, die durchaus jetzt schon über Lärm klagten, je nach Lage und Nähe der Wohnung. Die Kandidaten von SPD/Freien Bürgern sehen die Jugendräume in diesem ehemaligen Hotel eher kritisch und fordern eine gründliche Information der Anwohner und eine zeitliche Begrenzung der Nutzung.

SPD und Freie Bürger versuchen seit Jahren, das Miteinander der Kulturen in der Stadt zu stärken. Man wolle, so die Kandidaten mit Migrationshintergrund, an der politischen Mitbestimmung teilhaben. Bei einem Besuch des alevitischen Zentrums war das Interesse groß und manche auch ein bisschen Stolz, dass ihre Kinder so viel Mut zu einer Kandidatur für den Gemeinderat besitzen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der jungen Kandidaten Burcu und Didar Bican aus Unterbalbach begründete Nazlican Esra Akbuluto, warum es ihr so wichtig sei, dass Sunniten, Aleviten und Deutsche ohne Migrationshintergrund unverkrampfter aufeinander zugehen. Gemeinsame Sportveranstaltungen, gemischte Tanzgruppen und Musik-Events könnten die Kulturen zusammenführen und eventuell bestehende Vorurteile abbauen.

Ozan Aydino erläuterte das Kommunalwahlsystem und wies auf die Bedeutung der Wahl hin für gute Schulen, Kindergärten, Pflegeheime und den Zusammenhalt aller in der Stadt. Die Stadträte äußerten die Hoffnung, dass alle junge Kandidaten durch ein gutes Ergebnis belohnt werden und einige auch den Sprung in den Gemeinderat schaffen. spd/fb

