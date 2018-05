Mitwirkung der Mehrheit der Bürger ist das Maß der Dinge

Anzeige

Nachdem ich bereits zwei Leserbriefe zum Thema ehemaliges Südfleisch-Gelände verfasst habe, frage ich mich, was habe ich damit bewirkt? Bei Gesprächen mit Bürgern der Stadt Lauda-Königshofen wurde mir auf die Schulter geklopft, gut gemacht, endlich sagt mal einer was. „Die da oben“ machen doch eh was sie wollen, da kann man nichts machen, das ist halt mal so, bekam ich zu hören.

Eine Stellungnahme des Bürgermeisters, nein. Der CDU-Fraktion, nein. Der SPD-Fraktion, nein. Für die sprachlosen Fraktionen habe ich mal im Internet nachgeschaut:

Für die CDU, „christlicher Lebensstil“ wird dabei sehr konkret beschrieben: kein Neid, kein Streit, keine Habsucht, allen Menschen gegenüber, auch den Feinden oder Andersdenkenden. Demokratie sollte auf der Zustimmung und Mitwirkung der Mehrheit der Bürger beruhen. Für die SPD, „sozial“ bedeutet, sich für andere zu interessieren und sich einzufühlen. Aber es bedeutet auch, anderen zu helfen und eigene Interessen zurückzustellen. Gegenüber Unterlegenen, Gleich- und Nichtgleichgestellen hilfsbereit, höflich, taktvoll und verantwortungsbewusst zu sein.