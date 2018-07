Mobile Jugendarbeit erzielt Erfolge

Als Satzung beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan „Herbstwiesen“ in Oberbalbach.

Eine erneute öffentliche Auslegung ist für den Bebauungsplan „Schreier III“ in Marbach erforderlich, da zum ursprünglichen Planentwurf Änderungen bzw. Ergänzungen hinzugekommen sind, insbesondere wegen des Parkstreifens entlang der Erschließungsstraße.

Mit vier Enthaltungen (von der Freien Bürgerliste) vergab der Gemeinderat die Bauarbeiten zum Umbau des ehemaligen Rathauses in Messelhausen zum Feuerwehrgerätehaus an die Firma Johann Stumpf aus Bad Mergentheim zum Preis von 135 776,03 Euro. Darin enthalten sind die Erd-, Beton-, Abbruch- und Mauerarbeiten. Wie Bürgermeister Maertens betonte, gebe es dafür keinerlei Zuschüsse seitens des Landes, weswegen die komplette Maßnahme aus städtischen Mitteln voll finanziert werden müsste. Dies war auch der Grund für die Enthaltungen.

Die Schulsozialarbeit an den Schulen im Schulzentrum in Lauda wird zum Schuljahresbeginn 2018/2019 um ein Vollzeitäquivalent aufgestockt. Der zusätzliche Personalbedarf wird durch Erweiterung der bestehenden Verträge mit der Jugendhilfe Creglingen gedeckt.

Der Förderverein Experimental-Archäologischer Park Dubra erhält von der Stadt ein rund 1750 Quadratmeter großes Gelände an der ehemaligen Ziegelei in Lauda zum Aufbau eines Keltendorfes nach archäologisch-wissenschaftlichen Kenntnissen und darf dort eine Wehrschutzanlage in Form einer Pfostenschlitzmauer, ein Grubenhaus und einen Speicherbau (bereits Bestand), ein Wohnhaus (Fertigstellung bis Ende 2020) sowie eine Schmiede und weitere Wirtschaftsgebäude errichten. Zudem erhält der Verein einen jährlichen pauschalen Zuschuss von 400 Euro aus der Vereinsförderung. Er ist zunächst bis Ende 2020 begrenzt.

Die Stadt weist in ihrem Stellenplan für das laufende Haushaltsjahr eine Ausbildungsstelle für den Beruf des Veranstaltungskaufmanns aus. Es handelt sich dabei um eine Umschulungsmaßnahme für zwei Jahre, die von der Agentur für Arbeit gefördert wird, so dass der Stadt keine Kosten entstehen. Zwei zusätzliche Stellen im Hausmeisterbereich werden im Stellenplan 2019 ausgewiesen.

Bürgermeister Maertens informierte über einen Brief aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium. Darin wird die Beseitigung der Bahnübergänge an der B292 in Königshofen nicht als vordringlich angesehen. Zum einen, so heißt es in dem Brief, seien dort keine sicherheitsrelevanten Mängel erkennbar, zum anderen ließen rund 4000 Fahrzeuge am Tag keinen verkehrlichen Bedarf erkennen, die Übergänge zu beseitigen. Wie Maertens anmerkte, sei der Brief eine Antwort auf ein Schreiben der Bürgerinitiative Pro Königshofen, die sich für eine Westumfahrung ausspricht.

Roland Stein von der Bürgerinitiative Pro Königshofen kündigte eine Liste mit 500 Unterschriften an, die sich gegen das Planungsgebot des Regionalverbands für das Gewerbegebiet „Wöllerspfad“ aussprechen. Dort ist demnach künftig kein Einzelhandel mehr erlaubt. Die Einspruchsfrist endet am 19. Juli.

Etwas verwundert zeigte sich ein Gerlachsheimer Bürger über die Genehmigung für eine Steinbrechanlage der Firma Konrad-Bau in Gerlachsheim. Ursprünglich sei die Rede von einer Umschlagskapazität von 50 000 Tonnen pro Jahr die Rede gewesen, die an maximal zehn Tagen im Jahr verarbeitet werden dürften. Nun seien 155 000 Tonnen genehmigt, also das dreifache. Erstaunt zeigte sich auch Stadtbaumeister Tobias Blessing über diese Größenordnung. Allerdings, so Blessing weiter, habe ein Lärmgutachten ergeben, „dass mehr Kapazität möglich ist“. Sowohl der Gemeinderat als auch Bürgermeister Thomas Maertens, die ihre Zusagen zur Realisierung des Projektes nur auf Basis der ursprünglichen Kapazität gegeben hätten, wunderten sich ebenfalls. Der Bürgermeister will nun klären, warum nun mehr Material ausgewiesen sei.

Ein regelrechtes Chaos herrsche samstags und montags im Recyclinghof in Lauda, so Stadtrat Michael Geier, vor allem dann, wenn viele Pkw mit Anhänger kämen. Laut Bürgermeister Maertens erstelle die AWMT ein Konzept für die Um- und Neugestaltung, um künftig eine bessere An- und Abfahrt zu gewährleisten.

Die ständigen Müllablagerungen auf dem Parkplatz des Hallenbads in der Nähe des Wohnmobil-Stellplatzes in Lauda sind Stadtrat Hubert Segeritz ein Dorn im Auge. Er forderte, die Container an Standorten aufzustellen, die öffentlich einsehbar seien. Stadträtin Tina Hemmrich erinnerte an einen Vorschlag des ehemaligen Stadtrats Volker Bohlender, der gelungene Beispiele einer unterirdischen Sammlung von Wertstoffen vorgestellt hatte. Andere Kommunen hätten damit sehr gute Erfahrungen gemacht. thos