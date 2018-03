Modell-Maschinen im Rathaus

Anzeige

Lauda-Königshofen.Eine Reihe interessanter Exponate war in den vergangenen Jahren in der Serie „Kleine Ausstellung im Rathaus“ zu sehen, darunter 2007 eine Präsentation interessanter Dampfmaschinen, gesammelt von Johann Stadler. Nun bot sich dem Heimat- und Kulturverein Lauda die Gelegenheit, eine ebenfalls private Sammlung ausgewählter Modell-Maschinen, zum Teil in Dioramen oder auf Modellplatten verbaut, so dass sie mit kleinen E-Motoren oder Kleinkompressoren „belebt“ werden können, für eine Schau nach Lauda zu holen. Es ist die letzte Gelegenheit, diese Sammlung hier zu sehen. Denn der Eigentümer plant, einen Großteil davon nach Ausstellungsende zu verkaufen. Somit besteht auch Gelegenheit, Stücke zu erwerben.

Von Sonntag, 25. Februar, bis zum 18. März ist die Schau im Foyer des Rathauses i zu den täglichen Öffnungszeiten zu sehen, zudem sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.