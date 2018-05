Mosaikstein der Leistungsfähigkeit des Gewerbes

Anzeige

Dies sei nicht selbstverständlich gewesen, da das Projekt doch einige Risiken in sich barg und von den beteiligten Firmen nicht unerhebliche Investitionen verlangte. In diesem Zusammenhang erinnerte Peter Weber nochmals an die ersten Telefonate und Begegnungen, in denen Eberhard Dörr ihm und den anderen beteiligten Firmen die ganze Sache schmackhaft machte. Nach anfänglicher Skepsis erwuchs schließlich bei allen die Überzeugung „ja das kann und wird klappen“.

Am Tag der feierlichen Eröffnung des Gewerbeparks, so Eberhard Dörr abschließend, dürfe man durchaus mit etwas Stolz auf das geschaffene blicken, als weiteren Mosaikstein der Leistungsfähigkeit des heimischen Handwerks und Gewerbes.

Bürgermeister Thomas Maertens nannte diesen Tag einen Tag der Freude, an dem Taubertäler Traditionsfirmen dieses Arial zu neuem Leben erwecken, sozusagen an der Schlagader des Main-Tauber-Kreises, an dem das Leben pulsiert mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von rund 20 000 Fahrzeugen. Es sei der Stadteingang von Lauda-Königshofen, der sich nun wieder attraktiv und in einem neuen interessanten Bild präsentiere.

Die Stadt danke Eberhard Dörr, dem Initiator, dass er nichts unterlasse, sondern als Unternehmer etwas unternehme. Er wünsche allen hier ansässigen Firmen den gewünschten kommerziellen Erfolg.

Landrat Reinhard Frank unterstrich die Worte des Bürgermeisters und würdigte die Initiative der beteiligten Firmen, die mit ihrer Innovationskraft hier Neues schaffen. Auf solche Unternehmen sei man angewiesen, zur Verbesserung der gewerblichen Infrastruktur, zur Erhaltung der hohen Lebensqualität und der guten Nahversorgung in der Region.

Die Familienbetriebe, die in diesem neuen Gewerbepark investierten, so Dr. Reinhart, seien Teil der heimischen mittelständischen Wirtschaft, die Standorttreue und Heimattreue beweisen. Wer hier investierte, habe Vertrauen in die Zukunft, habe erfolgreich Strukturwandel betrieben, was besonders auf die Firma Dörr zutreffe. Denn die Firma, die früher Landmaschinen vertrieben hat, habe eine wichtige neue Investition geschaffen. Sie trage damit den Herausforderungen und Veränderungen des Wandels Rechnung. Wenn man auf dem Fluss des Lebens sei und die Ruder aus der Hand lege, werde man nicht nur Stillstand bekommen, sondern werde abgetrieben.

Die im neuen Gewerbepark „Grünbach- Center“ tätigen Firmen, so Reinhart abschließend, hielten die Ruder fest in Händen, weshalb er ihnen für die Zukunft viel Erfolg wünsche.

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung strömten die Menschen in Massen zu den Firmen im neuen Gewerbepark, die mit einem attraktiven und hochkarätigen Programm aufwarteten. Begeistert haben dabei Olav Wischulke, einer der weltbesten Imitatoren von King Elvis Presley, Rudi Wartha aus Lauda, Udo Lindenberg Double, sowie die Tänzerinnen der Narrengesellschaft Lauda mit Schautänzen der Spitzenklasse.

Dazwischen sorgten die Heckfelder Musikanten und der Historische Deutschorden- Spielmannszug Bad Mergentheim für musikalische Unterhaltung. Alles in allem eine gelungene Eröffnung des Gewerbeparks. habe

