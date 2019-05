Mülltonnen erhalten einen Chip

Lauda-Königshofen.Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) wird 2019 die Müllentsorgung deutlich modernisieren und bürgerfreundlicher gestalten. Künftig ist es nicht mehr notwendig, zum Jahresbeginn zur örtlichen Gemeinde- oder Stadtverwaltung zu gehen, um eine neue Gebührenmarke zu kaufen. Alle Haushalte erhalten ab 2020 immer zu Jahresbeginn einen Gebührenbescheid zugesandt (wir berichteten). Um diese Veränderung zu ermöglichen, stellt der AWMT auf ein modernes Behälter-Identifikationssystem („Identsystem“) um. Hierzu erhalten alle Restmüll-, Biomüll- und Papiergefäße jeweils eine eigene Identifikationsnummer und werden mit einem Chip ausgestattet.

Die Bechippung in Lauda und Königshofen sowie Deubach, Oberbalbach, Oberlauda, Sachsenflur und Unterbalbach findet zwischen Montag, 3. Juni, bis Freitag, 7. Juni, statt.

In Beckstein, Gerlachsheim, Heckfeld, Hof Marstadt, Hofstetten, Marbach und Messelhausen erfolgt die Bechippung erst nach den Pfingstferien von Montag, 24. Juni, bis Freitag, 28. Juni. Dazu ist die Mithilfe der Bevölkerung wichtig.

In einem Bürgeranschreiben erhält jeder Haushalt Informationen, was zu tun ist und welche Müllgefäße zu dem Haushalt registriert sind. Dem Schreiben liegen Aufkleber bei. Diese sind auf den jeweiligen Deckel der Müllgefäße zu kleben. Am mitgeteilten Termin müssen dann alle Gefäße an den Straßenrand gestellt werden. Wurde das Gefäß erfolgreich bechippt, klebt an der Seite ein Aufkleber. Die Tonne kann zurückgeholt werden; die Bechippung ist abgeschlossen. awmt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019