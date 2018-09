Multi-Kulti-Fest am 3. Oktober

Lauda.Wenn am Mittwoch, 3. Oktober, (Tag der deutschen Einheit) zum 24. Mal das Multi-Kulti-Fest in Lauda stattfindet, können die Veranstalter, die Gruppe „Frauen bauen Brücken“ und der Verein „Hilfe für Kinder in Not“, Lauda, vor allem aber die an diesem Fest so viele Jahre mitwirkenden Menschen zahlreicher Länder und Nationen aus Lauda und der Region eine stolze Bilanz ziehen.

Zum einen ist das Multi-Kulti- Fest weit über die Grenzen der Stadt hinaus zu einem bekannten und beliebten Treffpunkt geworden, zum anderen haben sich daraus viele Kontakte und feste Freundschaften entwickelt, die sich über Jahre festigten und Bestand haben.

Bei den Besuchern des Festes, deren Zahl von Jahr zu Jahr wächst, ist vor allem das Angebot internationaler Speisen und Getränke so beliebt, dass trotz umfangreichen Speisezettels alles schnell verkauft ist.

Gaumenfreuden

Die Frauen von den Philippinen, aus Thailand, der Türkei, aus Ägypten und Marokko, Eritrea und Tansania lassen sich jedes Jahr wieder neue Gaumenfreuden einfallen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Auch die Kuchentheke bietet an Kuchen und Torten für jeden etwas.

Am Nachmittag unterhält ein vielfältiges Programm mit Musik, Tänzen, Spielen und Gesang und gibt Einblick und Kostproben einer international bunten Welt und ihrer Kulturen.

Auch eine Spiel- und Bastelecke für Kinder ist vorbereitet.

Der Erlös des Multi-Kulti-Festes fließt in die Hilfsprojekte des Vereins „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda, der mit seinen Spenden seit mehr als 25 Jahren Projekte in Tansania, Elfenbeinküste, auf den Philippinen und in Syrien unterstützt und mithilft, dort Kinder vor Hunger, Krankheit, Gewalt und Katastrophen zu schützen und ihnen ein kindgerechtes Leben zu ermöglichen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018