Musik der Romantik für Kinder in Not

Lauda.Musik der Romantik steht im Mittelpunkt des Benefizkonzertes am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Lauda. Die Pianistin Asli Kilic spielt Werke von Robert Schumann, einer der bedeutendsten Komponisten dieser Epoche, der mit Schubert und Brahms befreundet war, Mendelssohn-Bartholdy und Wagner begegnete, Jean Pauls Grab besuchte und mit Heinrich Heine durch München spazierte.

Den Abend veranstaltet der Verein „Hilfe für Kinder in Not“, Lauda und so kommt der Erlös des Konzertes auch den Hilfsprojekten des Vereins in Tansania, Elfenbeinküste und auf den Philippinen zugute.

Asli Kilic wurde 1978 in Frankfurt geboren, nahm dort bereits mit acht Jahren Klavierunterricht am Hoch´schen Konservatorium und setzte ihr Studium von 1997 bis 2003 bei Paul Dan an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim fort. Sie tritt sowohl als Solistin als auch mit bekannten großen Orchestern und Ensembles auf, wie mit der Südwestdeutschen Philharmonie, dem Kurpfälzischen Kammerorchester, der Staatsphilharmonie Rheinland- Pfalz und dem Orchester des Süddeutschen Rundfunks. Sie arbeitet musikalisch am Nationaltheater Mannheim mit und unterrichtet an der Musikschule Neckarsulm.

Asli Kilic spielt von Robert Schumann Stücke aus den 1838 geschriebenen „Kinderszenen“, Charakterstücke, die der Künstler in einem Brief an Clara Wieck als „kleine putzige Dinger“ beschreibt. Darunter ist „Träumerei“ die bekannteste kleine Szene, andere nannte er Am Kamin, Bittendes Kind oder Fürchtenmachen.

Eingebettet in die Kinderszenen und Stücke aus den „Bunten Blättern“ ist die acht Sätze umfassende „Kreisleriana“, ein Klavierzyklus in Dur und Moll, den Robert Schumann in Anlehnung an E.T.A. Hoffmanns Figur des Kapellmeisters Kreisler schrieb und der zu den besonders schwierigen Klavierstücken der Musikliteratur zählt. „Kreisleriana will ich es nennen, in denen du und ein Gedanke von dir die Hauptrolle spielen“, mit diesen Worten widmete Schumann das Werk seiner geliebten Clara, musste die Widmung allerdings auf Drängen ihres Vaters, des alten Wieck, umbenennen und widmete es fortan dem jungen Frederic Chopin.

Ergänzend zur Musik des Abends liest Barbara Kerschkowsky aus der Roman-Biographie „Schumanns Schatten“ von Peter Härtling.

Robert Schumann, 1810 in Zwickau geboren, starb, erst 46 Jahre alt, 1856 in Endenich bei Bonn. Lange schwankte er zwischen dem Wunsch, entweder Schriftsteller oder Musiker zu werden. Sein künstlerisches Schaffen umfasst vor allem Klavierwerke, Liederzyklen, vier Sinfonien, eine Oper, ein Klavierkonzert, ein Violin- und ein Cellokonzert.

ky

