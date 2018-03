Musikalisch ging es auf eine Weltreise

Anzeige

Seit dem Bestehen wurden Konzerte an vielen Orten in (etwa 2009 in der Gerlachsheimer Barockkirche) oder außerhalb der Region dargeboten.

Unter anderem gastierte der Chor in Bad Mergentheims Partnerstadt Digne (Südfrankreich), wo er Ende April erneut auftreten wird, sowie 2014 anlässlich der Zeremonien zum 70. Jubiläum des „D-Day“ in der französischen Normandie.

Weitere Gastspiele gab er zum Beispiel im Raum Weimar, in Karlsruhe und in Kloster Schöntal. Zudem war das Chorensemble in der TV-Sendung des SWR „Sonntagstour“ zu sehen.

„Karibu“ bedeutet im Afrikanischen „Willkommen“. Der Chor drückt mit diesem Namen die Weltoffenheit und Internationalität seines Repertoires sowie eine Vorliebe für afrikanische Lieder ebenso aus wie mit dem Titel seines aktuellen Konzertprogramms. „Hakuna Matata“ ist ein Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili, der wörtlich übersetzt „Es gibt keine Schwierigkeiten“ oder umgangssprachlich „alles in bester Ordnung“ bedeutet.

Dazu passend erfolgte als Auftakttitel der Konzertsoiree „Okaana ka meme“, ein Traditional aus einer Bantusprache, die vor allem in Namibia sehr verbreitet ist. Nächste Etappen der weltweiten Musikreise führten nach Schottland („Sabhal lain ‘ic Uisdean“), Frankreich („Aux Champs-Élysées“) und Südamerika („Un poquito Samba“). Weitere Stationen waren unter anderem Pharrell Williams „Happy“, „A Tribute To Queen“, „Dancing Queen“ der Kultgruppe Abba und „Music“ von John Miles, produziert von Poplegende Alan Parsons sowie seit Jahrzehnten immer wieder traditionelle Hymne der Livekonzertserie „Night of the Proms“ in bundesweiten Konzerthallen wie etwa in München, Stuttgart und Dortmund.

Für Filmmusical-Freunde

Zudem kamen bei Elton Johns „The Lion King“ Freunde dieses Filmmusicals auf ihre Kosten. Einen ganz spezifischen musikalischen Überraschungsmoment lieferte ein „Pop Quodlibet“ in freier Anlehnung an Georg Friedrich Händel.

Deutschsprachige Titel waren die „Vogelhochzeit – zehn Vögel und kein Todesfall“, Drafi Deutschers Oldie-Klassiker von 1965 „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Blond“ von Rainhard Fendrich sowie „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ von Thea Eichholz und dem Musikkabarett „Die Mütter“, dargeboten durch ein Soloquartett mit Sabine Ries, Sonngard Röhm, Jutta Sackmann und Regine Settelmeier. Ebenfalls solistisch präsentierte Maja Mühleck die Pop-Ballade „Dear Mr. President“ der US-amerikanischen Sängerin und Songschreiberin Pink. Gesungen wurden die Lieder und Songs erneut in der jeweiligen Landessprache sowie entweder á cappella oder von Oliver Fischer (Kontrabass), Daniel Pankeyev (Klavier) und Pascal Raczek (Schlagzeug) instrumental begleitet.

Dass sowohl das vielfältige Repertoire als auch die musikalische Leistung des Ensembles beim Publikum sehr gut ankamen, zeigte sich insbesondere durch die stehenden Ovationen am Ende des offiziellen Konzertprogramms, für die sich „Karìbu“ mit zwei Zugaben bedankte, unter anderem „La maladie d’amour“ von Michel Sardou. Darüber hinaus präsentierte „Karíbu“ sein aktuelles Programm „Hakuna Matata“ am Folgetag bei einer Konzertmatinee im Kursaal in Bad Mergentheim.

Montag, 26.03.2018