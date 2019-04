Musikalisch wieder einiges geboten

Lauda-Königshofen.Auf ein besonderes Konzert mit der Gruppe „Strömkarlen“ müssen die gespannten Zuhörer nicht mehr lange warten – bereits am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr werden die Musiker wieder in der Synagoge Wenkheim zu Gast sein und den Zauber nordischer Kulturen mit ihren vielschichtigen Arrangements entfalten.

Die nach einem schwedischen Wassergeist benannte Band „Strömkarlen“ steht seit nunmehr zwölf Jahren für nordischen Folk mit vielfältigen musikalischen Einflüssen, die stimmungsvollen Solo- und Satzgesang in den Vordergrund stellen.

Der Chor „Inselmut“ ruft Ende Mai zum Konzert „Rhythmen, Rumba, Rennaissance“ ein. Nebst a cappella gesungenen Chorwerken unter anderem von Hindemith, Britten und Distler wird Silas Bischoff einige Stücke auf der Gitarren beitragen. Die musikalische Leitung hat Judith Adamczewski, Würzburg/Erlangen. Aufgeführt wird das Konzert am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in Unterschüpf in der Kulturkirche sowie am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr in Tauberbischofsheim in der Herz-Jesu-Kapelle von St. Michael.

Wer gerne singt, tanzt, Instrumente baut oder künstlerisch tätig ist, kommt bei „Artikuss“ nicht zu kurz. Bei den wöchentlichen Gruppierungen für den orientalischen Tanz, das afrikanische Trommeln und dem Chor „Inselmut“ gibt es immer wieder die Möglichkeit zur Teilnahme.

Im Chor „Inselmut“ sind ab Anfang Juni Neu-Aufnahmen in allen Stimmen möglich.

Der jährliche Gesangskurs mit Reiko Füting kann in diesem Jahr erstmals nicht stattfinden. Für den Juli 2020 sind die Aussichten darauf erfreulicherweise recht gut.

Ein besonderes Event, das „Artival“ veranstaltet „Artikuss“ bereits seit 21 Jahren im Sommer. Von 4. bis 10. August ist der Verein aus dem Taubertal auf Burg Breuberg im Odenwald zu Gast. Sämtliche Kursräume sind dann belegt. Sogar im Burggraben steht ein Kurszelt und eine kleine Jurte, um genügend Platz zu bieten für die Teilnehmer.

Im großen Frauensaal wird dann afrikanisch getanzt, in der Irina wird afrikanisch getrommelt, abwechselnd mit dem Samba-Reggae Trommeln, der Palas beherbergt die Yoga Gruppe sowie den afrikanischen Gesang. Kaleidoskope entstehen im Fachwerkraum und im Theaterkeller vergnügt sich der Kinderkurs abwechselnd mit der Capoeira-Gruppe.

Bei den Kursen für Bogenbau und Instrumentenbau fliegen im Burggraben die Späne; die Teilnehmer der Baukurse nehmen am Ende der Woche hochwertige, selbstgebaute Kaleidoskope, Instrumente bzw. Bögen mit nach Hause. Die alte Burg ist erfüllt von den Klängen, Gesängen, den Tänzen und der guten Stimmung; auch in diesem Jahr ist wieder genügend Zeit für schöne Begegnungen. Bei bester Verpflegung, dem Rahmenprogramm, gemütlichen Stunden am Lagerfeuer oder in der Morgen - bzw. Abendsonne geht die Zeit immer viel zu schnell vorüber ... . Bis Ende März ist noch ein kleiner Frühbucher-Rabatt möglich. Die Artival-Flyer sind in einigen Buch-Welt- oder Naturkostläden, sowie natürlich beim Verein erhältlich. anba

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019