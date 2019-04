Musikalische Einstimmung auf Karwoche

Ein faszinierendes und unter die Haut gehendes Passionskonzert präsentierte die ökumenische Kirchenmusik Lauda.

Lauda. Die Konzertsoiree sei eine besinnliche Einstimmung auf die Karwoche, betonte Ralph Walterspacher, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen, zur Begrüßung der vielen Besucher in der fast komplett gefüllten Friedenskirche in Lauda und der beteiligten Akteure. Zu dieser musikalischen und ökumenischen Einstimmung auf die Karwoche hatten die evangelische und katholische Kirchengemeinde geladen.

Im Mittelpunkt der Aufführungen standen zwei berühmte Vertonungen des „Stabat Mater“ („schmerzhafte Mutter Jesu unter dem Kreuz“) von Giovanni Battista Pergolesi (1710 bis 1736) und Josef Gabriel Rheinberger (1839 bis 1901). Der Text des „Stabat Mater“ ist eine sehr gefühlvolle Nacherzählung der Passionsgeschichte vermutlich eines Franziskanermönchs des 13. Jahrhunderts.

Während des 15. Jahrhunderts in der Liturgie eingebunden, wurde das „Stabat Mater“ später wegen seiner Sprache und offenkundiger Emotionalität von der Kirche verboten.

Allerdings waren Komponisten von der persönlichen Auseinandersetzung mit der Passion in diesem Werk so fasziniert, dass sie es dennoch aufgriffen. Unter anderem auch Pergolesi im Jahr 1734 im Auftrag einer Bruderschaft, die sich in einer Kirche bei Neapel zu treffen pflegte, wo Pergolesis Dienstherr eine Privatkapelle besaß. Sein „Stabat Mater“ lebte weiter, eroberte Europa und wurde in der Folge mehrfach bearbeitet oder adaptiert, um den wechselnden Moden der jeweiligen Zeitepoche gerecht zu werden. Das „kleine“ Stabat Mater in g-Moll von Rheinberger wurde von ihm 1884 verfasst, während er Hofkapellmeister von König Ludwig II. für Kirchenmusik war und den Münchner Oratorien-Verein leitete.

Als Solistinnen bei der Aufführung in Lauda wirkten Susanne Oehm-Henninger (Mezzosopran) aus Unterschüpf und Alexandra Wagner (Sopran) aus Zimmern, begleitet von einem Barockensemble aus Würzburg mit Martin Axtner (Voloncello), Carolina Ehret (Violine), Martin Rothe (Violine), Lena Scheidel (Viola) und Tobias Schmitt (Kontrabass). An der Orgel musizierte Wolfgang Bamberger.

Neben diesen beiden Vertonungen des „Stabat Mater“erklangen César Francks „Panis angelicus“ für Solo, Chor, Cello und Orgel sowie zum Abschluss Rheinbergers „Abendlied“ aus „Drei geistliche Gesänge, Opus 69,3“. Es sangen gemeinsam der Evangelische Kirchenchor unter Leitung von Volker Ernst und der Katholische Kirchenchor St. Jakobus Lauda unter Regie von Christian Abelein.

Der Choral „Bleib bei mir, Herr!“ für die Solistinnen, dem Gesamtchor und der Gemeinde im Wechsel ergänzte zwischendrin die Passionsmusik.

Lesungen und Segen

Abgerundet wurde das Programm sowohl durch Lesungen sowie ein Gebet und einem Segen durch Pfarrer Walterspacher als auch durch zwei Bildbetrachtungen passend zum „Stabat Mater“. Sprecherinnen waren Sabine Hellmuth, Leonore Herrschlein, Roswitha Lotter und Mechthild Prause.

Zur besinnlichen Passionsstimmung gänzlich passend war ein rund eine Minute währendes stilles Verweilen, begleitet vom abendlichen Glockenläuten am Ende der Passionskonzertsoiree. Dass die vielen Zuhörer ebenso zuvor in nachdenklicher, innerer Ruhe und Stille die eigene Besinnung finden konnten, trugen die musikalischen Akteure mit ihren beeindruckenden und tiefgehenden Darbietungen ebenso bei wie der liturgische Teil von Pfarrer Walterspacher und die Meditationen bei den Bildbetrachtungen.

Dazu zählte gleichsam, dass sowohl die beiden Kirchenchöre in Gemeinsamkeit als auch die beiden Solistinnen Susanne Henninger und Alexandra Wagner sowie das begleitende Barockensemble nebst Organist Bamberger geradezu in Hochform brillierten.

Dem besinnlichen Anlass gemäß weder zwischen den Stücken noch unmittelbar nach Konzertabschluss zu applaudieren, wurde das zahlreiche Publikum im Namen der Mitwirkenden eingangs gebeten. Den dann folgenden schier donnernden Applaus und die stehenden Ovationen hatten sich alle Akteure und Mitwirkenden beileibe absolut angemessen verdient, nachdem sie nicht nur Besinnliches, sondern ebenso stilvoll und glänzend gekonnt Musikalisches vom Feinsten.serviert hatten.

