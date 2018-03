Musikalische Reise um die Welt

Anzeige

Die musikalische Weltreise führt die Zuhörer zudem unter anderem nach Schottland, Frankreich, Südamerika, England und in die USA sowie nach Österreich und Deutschland.

Gesungen werden die Lieder und Songs in der jeweiligen Landessprache. Die Stücke werden entweder a-cappella dargeboten oder instrumental von, Lea Maurer (Blockflöte), Daniel Pankeyev (Klavier), Oliver Fischer (Kontrabass) und Pascal Raczek (Schlagzeug) begleitet.

„Karibu“ unter der Leitung von Axel Bähr, Musiklehrer am Bad Mergentheimer Deutschorden-Gymnasium, zählt seit rund 24 Jahren zu einer festen und weit bekannten Chormusikgröße im Main-Tauber-Kreis. Die rund 45 Sänger im Alter zwischen zwölf und über 60 Jahre stammen aus dem gesamten Gebiet um Bad Mergentheim.

Seit dem Bestehen wurden Konzerte an vielen Orten in oder außerhalb der Region präsentiert. Unter anderem gastierte der Chor in Bad Mergentheims Partnerstadt Digne (Südfrankreich), wo er Ende April erneut auftreten wird, sowie im Jahr 2014 anlässlich der Zeremonien zum 70. Jubiläum des „D-Day“ in der französischen Normandie. Weitere Gastspiele gab es zum Beispiel im Raum Weimar, in Karlsruhe und in Kloster Schöntal (Jagst). Zudem war das Chorensemble in der Sendung des SWR „Sonntagstour“ zu sehen.

Darüber hinaus Ruft „Karibu“ am Sonntag, 18. März, um 10.30 Uhr im Kursaal in Bad Mergentheim zu einer Konzertmatinee auf. Der Eintritt für beide Konzerte ist frei, der Chor freut sich über eine Spende zur Unterstützung seiner musikalischen Arbeit. pdw

