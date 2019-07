Musikalische und kulinarische Genüsse

Beckstein.Das 25. Rondo-Weinfestival im Weingut Benz findet am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, mit mediterranen Genüssen und Live-Musik statt.

Der Sommer zeigt sich wieder von seiner schönsten Seite – so auch im Weingut Benz in Beckstein, das dieses Jahr zum 25. Mal zu dem weit über die Region hinaus bekannten Rondo-Weinfestival aufruft. Wie immer am letzten Juli-Wochenende, mit Beginn der Sommerferien, wird das Team um Familie Benz den Besuchern wieder Köstliches bieten.

Neben knackigen frischen Weißweinen, fruchtigen Rosés und gehaltvollen kräftigen Rotweinen, erwartet die Gäste auch ein prickelndes Sekt- und Secco-Vergnügen. Die Winzerküche hat dieses Jahr wieder Leckeres vorbereitet. Und für die perfekte Weinparty-Stimmung gewann man wieder angesagte Bands der Region. Am Freitagabend gibt es mit der „Monkeyman Band“ einen Mix aus Soul, Groove und Funk mit improvisierten Gitarrensoli und James-Brown-Shouts. Die „hardest working band“, wie sie sich selbst nennt, zelebriert ihre Musik mit jeder Faser und wird den Gutshof an diesem Abend rocken.

Am Samstagabend erwartet die Besucher die Band „Smooth Operators“– das ist ein Abend zum Feiern und Tanzen, ein Abend mit Rock und Pop, Rhythm und Soul und einer gehörigen Portion Groove. Der Top-Act mit Musikern aus Würzburg und Aschaffenburg und einer charmanten Sängerin wird die Funken überspringen lassen. Der Allrounder Jochen Rothermel, im Taubertal bei vielen Jungmusikern bekannt, ist auch an diesem Abend live mit dabei, sowohl als Sänger als auch an der Posaune.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019