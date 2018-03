Musikalische Weltreise

Anzeige

Die Stücke werden entweder á cappella dargeboten oder instrumental von, Lea Maurer (Blockflöte), Daniel Pankeyev (Klavier), Oliver Fischer (Kontrabass) und Pascal Raczek (Schlagzeug) begleitet.

„Karíbu“ unter der Leitung von Axel Bähr, Musiklehrer am Bad Mergentheimer Deutschorden-Gymnasium, zählt seit rund 24 Jahren zu einer festen und weit bekannten Chormusikgröße im Main-Tauber-Kreis.

Die rund 45 Sänger im Alter zwischen zwölf und über 60 Jahre stammen aus dem gesamten Gebiet um Bad Mergentheim.

Seit dem Bestehen wurden Konzerte an vielen Orten in oder außerhalb der Region präsentiert. Darüber hinaus veranstaltet Karíbu am Sonntag, 18. März, um 10.30 Uhr im Kursaal in Bad Mergentheim eine Konzertmatinee.

Der Eintritt für beide Konzerte ist frei; eine Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit wird entgegengenommen.

